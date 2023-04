Aj po výsledkoch DNA testov stále verí, že môže byť zmiznutá Maddie. Mladá Poľka poslala jej rodičom odkaz

Zmiznutie Madeleine McCann patrí medzi prípady, ktoré obleteli svet, no napriek tomu sa ani po dlhých rokoch rodičia nedočkali odpovedí. Približne v polovici februára sa ozvala mladá Poľka, ktorá tvrdila, že by mohla byť týmto dievčaťom. Trvalo niekoľko týždňov, kým testy DNA túto teóriu vyvrátili. Zatiaľ si však Julia Wendell (niektoré zdroje uvádzajú aj Wandelt či Faustyna) získala množstvo pozornosti. Teraz sa vyjadrila priamo k McCannovcom, píše New York Post.

Keď začala na Instagram pridávať svoje „dôkazy“ o podobnosti s Madeleine, stala sa Julia veľmi rýchlo virálnou. Jej profil „@iammadeleinemccan“ v priebehu pár dní dosiahol 660-tisíc followerov a stále rástol. V jeho popise stála stručná, avšak naliehavá prosba – „Pomôžte mi, potrebujem hovoriť s Kate a Gerrym McCannovcami“. Dnes už tento účet na sociálnej sieti nenájdete.

Nechcela im priniesť smútok

Bolo jasné, že jednoznačne môžu tieto predpoklady potvrdiť alebo vyvrátiť iba testy DNA. Tie napokon ukázali, že dievča je pôvodom na 100 % z Poľska a teda nemôže byť zmiznutou Maddie.

Ako uvádza New York Post, v utorok večer sa Julia prihlásila ľuďom na internete a poslala jasný odkaz nie iba tým, ktorí prípad sledovali, ale aj priamo McCannovcom, keďže sa týkal priamo ich.

„Nebolo v mojom úmysle priniesť nikomu smútok alebo akékoľvek negatívne emócie, predovšetkým nie rodine Madeleine.“ Zároveň však pripustila, že si stále myslí, že by mohla byť Maddie. A to aj napriek výsledkom DNA testov. Doslova vyhlásila, že verí, že stále existuje tá možnosť.

Taktiež sa objavila v šou amerického psychológa Phila McGrawa, ktorý si hovorí Dr. Phil a ozrejmila, že výber jej prezývky na Instagrame bol veľmi nešťastný. Sama ňou svetu tvrdila, že je Madeleine McCann, no spätne si uvedomuje, že ju mala sformulovať tak, aby vyznela ako otázka. Pretože sama na ňu hľadala odpoveď.

Obvinenia voči médiu

Aktuálne je Julia aktívna na svojom účte s názvom „@amijuliawandelt“. Okrem iného zverejnila odkaz na finančnú zbierku, ktorou chce získať peniaze, za ktoré by si mohla zaplatiť právne poradenstvo, terapiu a pomôcť si všeobecne postaviť sa na nohy.

V uplynulých hodinách sa v príbehoch venovala aj Fii Johansson, ktorá o sebe tvrdí, že je médium. Kým ešte pred nejakým časom verila, že zastupuje jej záujmy, aktuálne Julia hovorí, že ju prinútila podpísať rôzne dokumenty bez toho, aby vôbec vedela, o čo ide, vysvetľuje web Marca. Pretože boli v angličtine a sama im veľmi nerozumela.

Dokonca ju obviňuje z toho, že jej nikdy nechcela pomôcť a iba ju využila na vlastné zviditeľnenie sa a pre peniaze.