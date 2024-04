Na Slovensko mieri festival, aký tu ešte nebol: Predstavia sa hviezdy rockového neba aj top vedecká špička

Slovenská festivalová scéna sa už o pár týždňov rozrastie o nové podujatie. Nepôjde však o typický letiskový či poľný festival, na aké sú na Slovensku návštevníci zvyknutí. Putovný festival STARMUS totiž okrem hudobných hviezd dovezie do Bratislavy aj svetové vedecké špičky a umenie, aké ste ešte nevideli. Hviezdami bude gitarista skupiny Queen a astrofyzik v jednej osobe Brian May, či legendárna punk rocková zostava The Offspring.

Podobných festivalových podujatí je na svete naozaj minimum. Slováci tak majú jedinečnú možnosť od 12. do 17. mája 2024 zažiť netradičnú fúziu vedy a hudby priamo v hlavnom meste. Bratislava sa totiž stane dejiskom 7. ročníka nezvyčajného festivalu STARMUS, ktorý na Slovensko prináša spoločnosť ESET ako hlavný partner. Podujatie podporuje aj VÚB banka, prvá banka, ktorá Zeleným manifestom z roku 2020 začala deklarovať svoj záväzok v oblasti podpory udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Zakladateľmi festivalu sú astrofyzici Garik Israelian a sir Brian May, okrem iného aj gitarista legendárnej skupiny Queen.

Popularizácia poznania aj hudby

STARMUS prepája vedu a umenie výnimočným spôsobom, pričom jeho primárnym cieľom je popularizovať vedecké poznanie. Na Slovensku sa jeho siedmy ročník uskutoční vďaka hlavnému partnerovi podujatia – kybernetickej spoločnosti ESET.

„Partnerstvo s festivalom Starmus nás teší, pretože ide o unikátnu oslavu vedy a umenia, ktorá ľudí inšpiruje k zodpovednosti a inováciám. V spoločnosti ESET prepájame výskum a technológie s bezpečnosťou. Pracujeme na tom, aby sme vytvorili bežné digitálne prostredie pre všetkých,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Richard Marko.

Vedecko-hudobný festival na bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu (TIPOS aréna) privezie hlavné hudobné hviezdy, ktorými budú francúzska legenda elektronickej hudby Jean-Michel Jarre a americká punk rocková kapela The Offspring, ku ktorým sa pridá britská popová ikona Tony Hadley. Ten sa preslávil v 80. rokoch ešte ako člen kapely Spandau Ballet. Zahrá ale aj zakladateľ festivalu a gitarista skupiny Queen, Brian May.

Na Slovensko zavíta vedecká špička

Okrem toho ale budú mať návštevníci festivalu možnosť vychutnať si množstvo prednášok, ktoré sa budú venovať témam na hranici nášho poznania v astrofyzike, informatike, neurovede, mikrobiológii, biochémii a iných vedách. Témou siedmeho ročníka festivalu STARMUS bude budúcnosť našej planéty. Vďaka tomu Bratislavu navštívia aj vedecké špičky.

Svoje prednášky a panelové diskusie budú na festivale počas šiestich dní viesť mená ako doktorka Jane Goodallová, biologička zaoberajúca sa výskumom primátov, najmä šimpanzov, americký astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny profesor Kip Thorne, niekdajší veliteľ Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS Chris Hadfield, Charlie Duke, ktorý bol súčasťou misie Apollo 16 a kráčal po Mesiaci.

Účasť potvrdili aj Pietro Barabaschi, riaditeľ experimentu ITER, ktorý buduje najväčší fúzny reaktor na svete, laureátka Nobelovej ceny za fyziku z roku 2018 Donna Strickland, psychológ a kognitívny vedec zameriavajúci sa na umelú inteligenciu, Gary Marcus a veľa ďalších. Kompletný zoznam si môžete pozrieť na webe podujatia, kde sa informácie o programe a hosťoch aktualizujú takmer každý deň.

Na odovzdávaní Medailí Stephena Hawkinga môžete byť aj vy

STARMUS však do nášho hlavného mesta počas šiestich dní svojej návštevy prinesie aj mnohé významné programové zložky. Jednou z nich je aj slávnostné odovzdávanie Medailí Stephena Hawkinga pre vedeckú komunikáciu, ktorá sa udeľuje v kategóriách Hudba a umenie, Vedecké písanie, Film a zábava a Celoživotné dielo. Laureátmi tohto ocenenia sú už napríklad Elon Musk, Brian Eno, Hans Zimmer či Jane Goodall.

Vstupenky na podujatie sa dajú kúpiť aktuálne za cenu 198 eur na všetky dni. V cene vstupenky je zahrnutý program v TIPOS aréne v dňoch od 13. do 17. mája, vstup na STAR PARTY na hrade Devín (14. máj) a na SONIC UNIVERSE CONCERT a odovzdávanie Medailí Stephena Hawkinga (15. máj). Cena platí do 15. apríla, kedy sa navýši na sumu 250 eur. V predaji sú aj špeciálne zľavnené lístky pre študentov – do 15. apríla si študenti môžu lístky kúpiť za 98 eur, po tomto termíne bude cena vstupenky 150 eur.