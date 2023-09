Adoptovaná sestra mu chcela škaredo ublížiť: Jacob má IQ vyššie ako Einstein, podľa lekárov nemal mať v živote šancu

Lekári rodičom tvrdili, že Jacob nikdy nebude samostatný a nikdy nebude môcť viesť život ako zdravý dospelý človek. Diagnostikovali mu totiž autizmus. Netušili, že sa za tým ukrýva omnoho viac. Život rodičov Jacoba Barnetta sa ale obrátil o 180 stupňov, keď zistili, že ich syn je inteligentnejší ako Einstein.

Podľa odborníkov nemal šancu na normálny život

Ako píše web GCP Awards, Jacob Barnett sa po narodení v roku 1998 vyvíjal ako obyčajné dieťa. Avšak keď mal dva roky, zrazu prestal rozprávať a odmietal s ľuďmi udržiavať očný kontakt. Odborníci rodičom tvrdili, že Jacob nikdy nebude samostatný a nebude sa môcť zaradiť do spoločnosti ako zdravý človek. Diagnostikovali mu formu autizmu – Aspergerov syndróm.

Rodičia sa ale rozhodli, že to len tak nevzdajú. Nikdy Jacoba do ničoho nenútili, no plne ho vo všetkom, čo ho zaujímalo, podporovali. Najmä Jacobovej mame Kristine sa niečo nepozdávalo, slová lekárov nedokázala prijať. Rozhodla sa preto vziať veci do vlastných rúk a vzdelávať ho doma.

Chlapca fascinovala najmä astronómia. Keď ho jedného dňa mama vzala na prednášku do planetária, dokázal zrazu odpovedať na náročné otázky. Od dieťaťa, ktoré malo byť autistické a lekármi odpísané, to nikto nečakal. Čoskoro sa jeho intelekt začal ukazovať v plnej miere. Už ako 8-ročný bez problémov zvládal stredoškolskú matematiku. Ako 11-ročný začal navštevovať vysokú školu, chcel študovať matematiku. Dokonca publikoval výsledky vlastného výskumu v prestížnom vedeckom časopise.

Rodina čelila mnohým prekážkam

Podľa webu The Cinemaholic sa zaradil medzi najmladších, no zároveň najlepších študentov, ohúril dokonca aj profesorov. Keď mal 13 rokov, prednášal na konferencii TEDxTeen Talk s cieľom inšpirovať mladých ľudí. Odhaduje sa, že jeho IQ presahuje hranicu 170.

Žiaľ, Jacobov život sa obrátil hore nohami po tom, ako si jeho rodičia z Ukrajiny adoptovali Nataliu Grace. Verili, že sa narodila v roku 2003, považovali ju za dieťa. Ukázalo sa však, že to bola zákerná žena narodená v roku 1989, ktorá sa Jacobovi pokúsila niekoľkokrát ublížiť. Počas jedného z incidentov stála pri jeho posteli s nožom v ruke, inokedy sa ho zas pokúsila vyhodiť z okna auta.

Aj keď Jacoba udalosti, pochopiteľne, negatívne ovplyvnili, dostal možnosť študovať na prestížnej univerzite v Kanade a rodina sa rozhodla prijať ju. V čase, keď sa v roku 2022 Jacobov otec postavil kvôli Natalii pred súd, Jacob pracoval na doktoráte v oblasti teoretickej fyziky.