Nevie používať mobil či šoférovať, no cudzí jazyk sa naučí za týždeň. S IQ viac ako 150 patrí medzi najväčších géniov

Daniel Tammet nedokáže bežné veci, ktoré sa väčšine ľudí zdajú ako úplne prirodzené. Nenaučil sa šoférovať a nič mu nehovoria ani moderné mobily. Zato však dokáže to, čo zvládne len málokto. Cudzí jazyk sa naučí za týždeň a dokáže si zapamätať tisícky číslic.

V článku sa dozviete aj: prečo hovorí o číslach ako o svojich priateľoch;

prečo na neho ľudia už od detstva pozerali ako na „čudného chlapca“;

aké bežné činnosti mu spôsobujú ťažkosti;

prečo odmietol lukratívnu možnosť mať vlastnú televíznu šou.

Patrí medzi najväčších géniov súčasnosti

Ako informuje web Daniela Tammeta, narodil sa v roku 1979 do veľkej, no obyčajnej britskej rodiny, je najstarším z deviatich súrodencov. Už v detstve bolo jasné, že nie je obyčajným chlapcom a napriek tomu, že trpel epileptickými záchvatmi a správal sa netypicky, navštevoval obyčajnú školu. Miloval čítanie a dosahoval skvelé výsledky.

Ako 19-ročný sa rozhodol okúsiť život v Litve a na rok sa prihlásil ako dobrovoľník, vyučoval anglický jazyk. Práve jazyky ho fascinovali natoľko, že v roku 2002 založil vlastnú spoločnosť Optimnem, ktorá sa zaoberala online výučbou jazykov. O niekoľko rokov neskôr sa zaradila do Národnej siete pre vzdelávanie.

Podľa webu abc News ale jazyky nie sú ani zďaleka to jediné, na čo má Tammet talent. Aj keď navonok pôsobí nenápadne, Daniel patrí medzi najväčších géniov v súčasnosti, jeho schopnosti a vedomosti sú natoľko výnimočné, že fascinujú odborníkov po celom svete. Ako píše web Psychology Today, odhaduje sa, že jeho IQ prekračuje hranicu 150 bodov, no podľa Daniela to o ňom nič nevypovedá a toto číslo nepovažuje za dôležité.

Okrem toho, že má talent na písané a hovorené slovo (plynule hovorí 11 jazykmi vrátane jazyka Manti, ktorý sám vytvoril, či islandčiny, ktorou sa dohovoril už po týždni vzdelávania sa), je aj matematickým géniom. V zlomku sekundy jeho mozog vykoná aj tie najzložitejšie matematické operácie a dokáže si zapamätať 22 514 desatinných miest čísla pí (odrecitovať mu ich trvalo 5 hodín a 9 minút).

Otvorene hovorí o tom, aké je to byť autistickým savantom

Čísla nevníma ako bežný človek, podľa vlastných slov ich vidí pohybovať sa v rôznych obrazcoch. Niektoré sa hýbu pomaly, iné rýchlo, niektoré sú svetlejšie, iné zase tmavé. Každé číslo má pre Daniela istú emóciu, štruktúru a ďalšie vlastnosti, vďaka ktorým si ich dokáže jednoducho zapamätať.

Napríklad, číslo 5 v jeho mysli znie ako hrom. Rátaním je, takpovediac, posadnutý, nevynakladá pri ňom žiadne vedomé úsilia a námahu. Len na vás pozrie a v okamihu vidí počet švíkov na vašej košeli, píše The Guardian. Čísla vníma ako svojich dobrých priateľov, pričom tým najlepším je práve nekonečné pí.

Aj vďaka týmto schopnostiam si podľa webu Mail Online vyslúžil titul najlepšieho mentálneho atléta na svete, mnohí ho dokonca v istom zmysle prirovnávajú k superhrdinovi, aj keď Tammet s tým nesúhlasí. V súčasnosti má Daniel 44 rokov a na konte už 9 publikovaných kníh z rôznych žánrov a neustále pracuje na ďalších. Okrem iného napísal aj knihu o tom, aké je to byť autistickým savantom (Narodený v modrú stredu).