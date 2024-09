Adam Ďurica si zaspomínal na úplne prvú SuperStar: Prihlásil sa, keď mal 16 rokov, toto prezradil o ostatných súťažiacich

Len málokto vie, že spevák hitov „Neľutujem“ a „Mandolína“ začal svoju hudobnú kariéru, keď mal len 16 rokov. Práve vtedy totiž poslal prihlášku do dovtedy najväčšej slovenskej speváckej šou a prebojoval sa až do jej semifinále.

Najnovšie sa spevák Adam Ďurica objavil v relácii portálu Koktejl.sk Off Record, kde ho vyspovedala moderátorka a hudobníčka Teri Čikoš. Porozprával jej o svojej dvadsaťročnej kariére a, samozrejme, nezabudol ani na svoje začiatky a to, ako 16-ročný poslal prihlášku do prvej slovenskej SuperStar.

Do finále sa nedostal

„Ja som sa tam ako 16-ročný prihlásil, na pošte som bol vyplniť taký papierik,“ spomína Ďurica so smiechom a pokračuje: „Keď som mal 16, tak som sa prihlásil, prvé kastingy boli a nejako keď som mal čerstvých 17, tak boli tie semifinálové kolá, kde sme za sprievodu Riša Rikkona spievali tie skladby. Ja som spieval Opri sa o mňa. Celkom to zarezonovalo medzi ľuďmi.“

Napriek tomu, že mal Ďurica talent a ľudia si ho všimli, do finále sa nedostal.

„O taký kúsoček mi ušlo to finále.“ Ukázal názorne spevák. To že sa neprebojoval medzi finálovú jedenástku, však neľutuje, keďže mu táto skúsenosť aj tak niečo dala. Vysvetlil: „Bolo to super, lebo som sa mohol odprezentovať širokej verejnosti v telke a oslovilo ma vydavateľstvo Universal Music.“ Z tejto príležitosti sa tak stala takmer dvadsaťročná spolupráca a práve toto vydavateľstvo mu tiež vydalo okrem iných aj album „Mandolína“, ktorý obsahuje skladby ako Neľutujem, Predpoveď počasia, či Láska-Veda.

Sláva prvých superstaristov

Teri následne spomenula rozhovor, ktorý robila pred pár mesiacmi s Petrom Cmoríkom, v ktorom jej vysvetlil, akú veľkú slávu zažívali prví superstaristi. O rovnakom zážitku navyše prehovoril aj Miro Jaroš, o čom sme vás aj informovali v článku.

„Toto ale mňa úplne nestretlo, lebo oni boli vlastne tá finálová jedenástka, kde ja som sa tesne nedostal,“ reagoval hneď spevák.

„Čo vlastne teraz s odstupom času môžem povedať, že všetko je tak, ako má byť. Ale práve oni, keď sa všetci objavili naraz niekde v nejakom nákupnom centre, že bude autogramiáda, tak tam sa tí ľudia išli ušliapať,“ prezradil ďalej Ďurica.