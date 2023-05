Abstinentku zachránila fľaša vína a lízanky. Myslela si, že zomrie, v austrálskej divočine bola stratená 5 dní

Stratiť sa v divočine nie je nič príjemné a zdokumentovaných bolo mnoho prípadov, kedy človek prežil akoby zázrakom. V tomto prípade to však nebol zázrak, ale víno.

Ako informuje web All That Is Interesting, austrálska polícia informovala o nezvyčajnom prípade. Žena sa na 5 dní stratila v divočine, zachránilo ju to, že pri sebe mala lízanky a fľašu vína. 48-ročná Lillian Ip autom cestovala cez oblasť známu ako Mitta Mitta. Chcela sa dostať k priehrade Dartmouth Dam, ktorá je vychýrenou turistickou atrakciou.

Po zlej odbočke sa dostala do slepej uličky, keď sa ale chcela otočiť, jej auto ostalo zakliesnené. Aby toho nebolo málo, nemala ani signál, aby si mobilom privolala pomoc. Keď sa Lillian niekoľko dní neozvala nikomu z rodiny, tá zalarmovala políciu. Okamžite bolo spustené pátranie a napokon všetko dobre dopadlo, ženu sa podarilo nájsť.

Z helikoptéry polícia najprv zbadala auto, potom aj samotnú Ip. Žena bola 60 kilometrov od najbližšieho mesta. Keďže mala zdravotné problémy, rozhodla sa, že nebude riskovať a po celý čas ostala pri svojom aute. Aj vďaka tomu ju polícia našla pomerne rýchlo.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.

Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.

