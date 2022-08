40-metrová superjachta sa potopila pri pobreží Talianska. Pozrite si desivé video z toho, ako klesá pod hladinu

Počas sobotňajšej plavby bolo zachránených deväť ľudí z jachty, keď sa loď bez zjavnej príčiny začala potápať v zálive Squillace pri pobreží talianskeho Catanzara, ktoré je hlavným mestom regiónu Kalábria.

Potopenie na videu

Desivé potápanie jachty sa podarilo zachytiť pobrežnej stráži na video. Ako píše portál The Sun, s odvolaním sa na portál Super Yacht Times, jachta s menom My Saga bola na trase z tureckého Gallipoli do talianskeho mesta Milazzo. Loď plaviaca sa pod vlajkou Kajmanských ostrovov teda nebola už ďaleko od svojho cieľa.

Pred desivým potopením sa našťastie podarilo zachrániť všetkých ľudí na palube — štyroch pasažierov a päť členov posádky. Práve posádka zalarmovala pobrežnú stráž s tým, že naberajú vodu. Okamžite k nej boli vyslané dva hliadkovacie člny. Tie zachránili pasažierov, pričom kapitán s časťou posádky ostal ešte na palube.

Nedokázali ju odtiahnuť

Na miesto neskôr dorazil aj remorkér, avšak kvôli zhoršenému počasiu nebolo možné jachtu odtiahnuť do prístavu. Skončila tak na dne Iónskeho mora.

Luxusnú superjachtu postavili v Taliansku v roku 2007. Dosahovala rýchlosť 12,5 uzla (23 km/h) a poskytovala maximálne ubytovanie pre 12 hostí v šiestich kajutách a tiež miesto pre 8 členov posádky.