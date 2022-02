Simulácia vedcov ukázala, ako by vyzerala jadrová vojna medzi Ruskom a USA

Aj keď sa nám to nezdá, naše životy stále visia na vlásku. Riziko, že jedna krajina vlastniaca jadrové zbrane vypustí túto skazu na inú, je veľké a dokonca narastá. To ale spustí odvetu a globálna apokalypsa je započatá. Ako by to vyzeralo, ukázali odborníci z Princetonskej univerzity v New Jersey. Na problematiku sa pozrel portál Business Insider.

Článok pôvodne publikovaný v septembri 2019 sme opäť publikovali v súvislosti s napätou situáciou ohľadom vojny na Ukrajine. Článok nemá za cieľ šíriť strach, iba poukázať na nebezpečenstvo jadrového konfliktu.

Nie je to nereálne

USA aj Rusko testujú zbraňové systémy, ktoré v minulosti zakázali v rámci Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a dlhého doletu. V roku 2018 Donald Trump od zmluvy odstúpil, keďže Rusko podľa americkej administratívy túto zmluvu porušuje. Rusko následne od tejto zmluvy odstúpilo tiež.

Simulácia

Simulácia, ktorú si môžete pozrieť na konci článku, desivo ukazuje vyše 90 miliónov obetí v priebehu troch hodín, alebo ak chcete tak 34 miliónov úmrtí a 57 miliónov zranených. A to je len bilancia v priebehu pár hodín od začatia globálneho jadrového konfliktu. Následný jadrový spád z bômb, zamorenie životného prostredia a postihnutie celých generácií je už iba „bonus“, ktorý by ovplyvnil svet na dlhé desaťročia. Zemská atmosféra by sa tiež razantne ochladila, nastala by nukleárna zima, čo by vyvolalo hladomor, utečencov a, samozrejme, ďalšie konflikty.

Simulácia ukazuje počiatok konfliktu. Z Ruska, konkrétne z jeho európskej časti Kalinigrad, letí varovný jadrový výstrel, ktorý má odraziť postupujúce sily NATO. To ale spustí odvetu. Akonáhle je hranica „nepoužívania atómových bômb“ zmarená, nastáva peklo. Rusko vyšle na ciele NATO v Európe približne 300 jadrových hlavíc, NATO odpovie približne 180 rovnakými strelami.

Simulácia ďalej pokračuje a po zničenej Európe ukazuje stupňujúci sa konflikt. Jadrové útoky by postihli 30 najľudnatejších miest na oboch stranách. Bolo by vypustených ďalších 600 hlavíc rôznej intenzity, ale zvyčajne silnejšie ako tie, ktoré boli zhodené na Hirošimu a Nagasaki.

Nemá vystrašiť

Pravdou je, že simulácia pôsobí hrôzostrašne, no nechce šíriť zbytočnú paniku. Chce upozorniť na to, že takýto konflikt môže kedykoľvek započať a zmeniť ľudstvo aj Zem na nepoznanie. Je preto v záujme všetkých mocností, aby k niečomu takému nikdy nedošlo.

Pozrite si simuláciu ako by prebiehal globálny jadrový konflikt: