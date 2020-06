23-ročné dievča zo súťaže Miss Hitler ide do väzenia. Miss Buchenwald si odsedí tri roky

Pod súťažami krásy si zvyčajne predstavujeme hocičo iné, len nie obdivovanie nacizmu. Avšak, práve o tom súťaž Miss Hitler bola. Asi nikoho neprekvapí, že takáto súťaž bola v Spojenom Kráľovstve zakázaná. 23-ročná účastníčka súťaže a tiež členka zakázanej ultrapravicovej neonacistickej organizácie National Action, Alice Cutter bola teraz za účasť v nej odsúdená. Miss Buchendwald, ako sa prezývala, tak putuje za mreže, informuje web LAD Bible.

Ženy, ktoré sa chceli zúčastniť súťaže, museli uverejniť fotografiu s nacistickou tematikou. Niektoré sa fotili s typickým nacistickým pozdravom, avšak nechýbali ani odvážnejšie, ktoré pózovali s vlajkou, prípadne inými zakázanými symbolmi. Navyše, mali napísať nejaký „povzbudivý“ komentár, v ktorom uviedli, prečo obdivujú Hitlera.

Alice Cutter, jej bývalý partner a ďalší dva muži boli odsúdení za členstvo v spomínanej organizácii National Action na súde v Birminghame. Cutterová bola označená sudcom za jednu z vedúcich predstaviteliek skupiny, aj keď nikdy nezastávala vedúcu úlohu.

