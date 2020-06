10 unikátnych miest na Slovensku, kde sa okúpete zadarmo a uprostred prírody

Leto sa pomaly blíži a s dovolenkou to tentokrát nevyzeralo dvakrát priaznivo. Nakoniec sa však obmedzenia prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu uvoľnili a letné prázdniny tak získavajú opäť starú podobu. Týka sa to aj kúpania na kúpaliskách, či prírodných vodných plochách. Kde sa však na Slovensku okúpať a užiť si leto a vodu bez toho, aby ste za jeden deň zaplatili desiatky eur?

V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou Úrad verejného zdravotníctva opätovne povolil aj kúpanie na prírodných vodných plochách a otvorenie kúpalísk či akvaparkov. Na Slovensku máme na kúpanie v prírode množstvo možností, pri tejto príležitostí vám prinášame jeden z archívnych článkov. Nájdete v ňom desiatku zaujímavých lokalít.

Ak sa rozhodnete navštíviť jazero Beňatina a chcete vidieť jeho krásu na vlastné oči, naskytne sa vám pohľad, ktorý pripomína scenériu z filmu. Malé travertínové jazierko Beňatina je skutočný slovenský unikát. Táto prírodná pamiatka sa nachádza v okrese Sobrance medzi dedinami Beňatina a Inovce. Kedysi sa tu nachádzal travertínový lom, no zaplavila ho spodná voda. Tá vytvorila nádherné tyrkysové jazierko, vďaka čomu ho mnohí volajú malé Chorvátsko. Svojou farbou pripomína známe Plitvické jazerá. Voda v jazere je síce studená, no veľmi čistá a na vlastné riziko sa v nej môžete pokojne okúpať. Viac o Beňatinskom jazere sa dozviete v našom staršom článku.

Miesto nabité westernovou atmosférou, ktoré mnohým pripomína známe scény z filmov o Winnetouovi. Šútovské jazero je vyhľadávanou rekreačnou oblasťou. V prípade, že budete chcieť toto miesto navštíviť, vydajte sa cestou medzi Ružomberkom a Martinom, rozhodne to neminiete. Nádherný tyrkysový odtieň tohto jazera vás uchváti. Vzhľadom na polohu tohto jazera čakajte, že voda býva aj teplých letných mesiacoch chladnejšia. Šútovské jazero nezabudlo ani na nudistov a aj tí si tu nájdu svoju pláž, kde môžu relaxovať tak, ako ich príroda stvorila. Ak sa na Šútovské jazero vyberiete, neobíďte ani známy Šútovský vodopád.

Neďaleko malebnej obce Liptovský Ján môžete natrafiť na jednu z miestnych rarít. Prírodný kráter s dobudovaným bazénom, v ktorom vyviera liečivá geotermálna voda. V tunajších kúpeľoch sa môžete zadarmo okúpať a vychutnať si perličkový kúpeľ pod holým nebom. Voda ma príjemných 20 °C, vďaka čomu si môžete tento zážitok vychutnávať aj v ešte stále pomerne chladných jarných mesiacoch.

Termálny prameň priamo v lese, kde sa môžete okúpať aj v zime. Žiadne ploty, žiadna platba, len vy, horúca voda a všade navôkol krásna slovenská príroda. Nájdete ho za dedinkou Kalameny v okrese Ružomberok a z dediny vás k nemu dovedú navigačné a informačné tabule. Toto miesto môžete využiť ešte predtým, ako začnú panovať letné teploty. Voda tu má totiž až 33° C. Viac informácií o tejto zaujímavej lokalite nájdete v našom staršom článku.

Obľúbenými prírodnými kúpaliskami na strednom Slovensku sú banícke tajchy v Štiavnických vrchoch. Kolpašské jazerá sa nachádzajú v obci Banský Studenec. V súčasnosti sú tieto jazerá čoraz viac vyhľadávané turistami pre ich kvalitnú vodu a príjemné prostredie. Voda v nich patrí k najteplejším, aké sa dajú v okrese Banská Štiavnica nájsť. V menšom jazere sa tiež prevádzkuje rybolov, väčšie slúži najmä rekreantom na kúpanie.

Ďalším z obľúbených štiavnických tajchov, kde sa môžete zadarmo okúpať, je Klinger. Nachádza sa len malý kúsok od centra Banskej Štiavnice a patrí medzi najkrajšie tajchy v okolí. Klinger bol postavený v 18. storočí a slúžil na pohon ťažných a čerpacích strojov v baníckych šachtách. Dnes je obľúbeným miestom na relax a plávanie a to aj počas zimného obdobia, kedy je vyhľadávanou lokalitou „ľadových medveďov“.

Snáď najznámejším a najnavštevovanejším štiavnickým tajchom je Počúvadlo. Narozdiel od mnohých iných Štiavnických tajchov, nájdete pri Počúvadle aj nejaké tie služby v podobe reštauračných a hygienických zariadení. Počítať však musíte aj s väčším počtom ľudí oproti ostatným menej známym tajchom. Vody je však pre každého dosť a rovnako.

Ak sa cez leto chystáte aj do jedného z najkrajších národných parkov Slovenska – Slovenského Raja – určite by ste nemali obísť ani príjemné a svieže osvieženie na Palcmanskej Maši. Vodná nádrž vznikla na rieke Hnilec kvôli regulácii vodného stavu rieky a pre potreby elektrárne v Dobšinej. Palcmanská Maša sa však stala aj centrom cestovného ruchu. Dnes sa tu môžete zadarmo osviežiť v údajne najchladnejšej vodnej nádrži v celej našej krajine.

Medzi obcou Drahovce a mestom Piešťany nájdete ďalšie miesto, kde si slnko a vodu užijete celkom zadarmo. Sĺňava je najväčšou a najvyhľadávanejšou vodnou nádržou v okolí, ktorá vám počas roka garantuje veľké množstvo slnečných dní. Práve preto dostala taký názov, aký má. Na pobreží nádrže nájdete mnoho reštaurácií, stánkov s rýchlym občerstvením a niekoľko možností na ubytovanie. V strede nádrže sa nachádza aj prírodná rezervácia Vtáčí ostrov, ktorý je hniezdiskom niekoľkých vzácnych druhov vtákov.

Na hornom toku potoka Smolník vznikla kvôli zásobovaniu banskej činnosti vodná nádrž Úhorná. Prírodné prostredie Volovských vrchov dodáva nádrži zaujímavú horskú atmosféru a možno práve preto sa často nazýva aj Smolnícke pleso. Ak vás táto lokalita uprostred lesov a hôr zaujala, vedzte, že počas plávania v nádrži máte pod sebou po celý čas 35 metrov dlhú banícku štôlňu.

Poznáte zaujímavé miesto, o ktorom by malo vedieť celé Slovensko? Viete o ubytovaní, ktoré je netradičné a unikátne a radi by ste sa oň podelili s ostatnými? Pošlite nám svoj tip na [email protected] a my ho môžeme zaradiť do výzvy #cestujemdoma.