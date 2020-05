Štiavnické jazero Počúvadlo sa zmení. Na jeho brehu vybudujú 350 metrov dlhú promenádu

V úseku východného brehu jazera Počúvadlo v Banskoštiavnickom regióne plánujú postaviť promenádu aj s lávkou nad vodnou hladinou. Ako vyplýva z podkladov výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota realizácie promenády má byť 172 105 eur.

Projekt investične pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica (OOCR RŠ) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Záujemcovia o realizáciu môžu predkladať ponuky do 9. hodiny 29. mája.

Počúvadlianske jazero je jednou z turisticky najfrekventovanejších lokalít v regióne Štiavnica

„Jednou zo slabých stránok jazera je prístupnosť hlavného miesta rekreácie. Chodci používajú frekventovanú cestnú komunikáciu, po ktorej jazdia autá a častokrát tu aj parkujú.

Peší chodník pri ceste neexistuje a v zložitých terénnych pomeroch nie je jednoducho realizovateľný. Pre zvýšenie bezpečnosti rekreantov navrhuje projektový zámer vytvoriť pozdĺž východného brehu jazera drevenú lávku, tesne nad hladinou vodnej plochy,“ objasnil zámer výkonný riaditeľ OOCR RŠ Igor Kuhn s tým, že drevená promenáda počíta aj mólami pre kúpajúcich sa, rybárov, parkovanie lodiek a podobne.

So zámerom prišlo už pred časom občianske združenie Sitnianski rytieri, ktoré zabezpečilo projektovú dokumentáciu. Na finančne náročný projekt však nemali zdroje. „Spoluprácou s krajskou samosprávou a členským vstupom Rozvojovej agentúry BBSK n.o. (RA BBSK) do OOCR RŠ sa v roku 2018 vytvoril priestor na realizáciu aj investične náročnejších infraštruktúrnych projektov,“ uviedol riaditeľ a dodal, že dnes už majú na stavbu promenády všetky povolenia a podpísané zmluvy s majiteľom pozemkov. „Máme tiež zabezpečené zdroje na priebežnú údržbu a zazmluvneného budúceho správcu, ktorý sa o dennú údržbu bude starať,“ doplnil Kuhn.

Inšpiráciou pre projekt boli podobné projekty na vodných plochách v Európe

Drevený chodník s celkovou dĺžkou 350 metrov a šírkou chodníka 1,8 metra bude stáť na dubových koloch a situovaný bude tesne pri brehu jazera. Na niekoľkých úsekoch, tam kde to profil dovoľuje, pôjde chodník po brehu a na viacerých miestach budú umiestnené malé móla, ktoré budú slúžiť rybárom.

„Prvá, plne funkčná etapa projektu má byť ukončená ešte tento rok. Financovať sa bude z členského príspevku RA BBSK a zo štátnej dotácie pre OOCR Región Štiavnica. Druhú, poslednú etapu promenády chceme realizovať v roku 2021 z prostriedkov štátnej dotácie a ďalších zdrojov,“ doplnil výkonný riaditeľ OOCR RŠ s tým, že celkové náklady na technologicky aj finančne náročný projekt odhaduje na 180-tisíc eur. „Chodník, ktorý uzavrie okruh pešej trasy okolo celého jazera bude významným príspevkom k bezpečnosti chodcov a stane sa ďalšou atraktivitou Počúvadlianskeho tajchu – jednej z turisticky najnavštevovanejších lokalít štiavnického regiónu,“ uzavrel Kuhn.