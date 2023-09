10-tisíc Slovákov môže získať až 19-tisíc eur na obnovu domu. Štát už zajtra spustí novú výzvu, tieto podmienky musíte splniť

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spustí v stredu (6. 9.) ďalšiu výzvu na obnovu rodinných domov. Z plánu obnovy je na ňu vyčlenených 190 miliónov eur. O finančný príspevok môže požiadať 10 000 záujemcov, ktorí môžu žiadosti podávať od 9. októbra. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.

V novej výzve budú môcť majitelia čiastočne financovať inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či nabíjaciu stanicu pre elektromobily. SAŽP podľa Kerestúra čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany.

„Očakávame väčší nápor. V súvislosti s tým sme dali 90 dní na predloženie fyzicky podpísanej žiadosti. To je jedna z významných zmien oproti tretej výzve. Ten nápor sme sa snažili rozložiť v čase,“ povedal šéf SAŽP.

Parametre novej výzvy sú nastavené na základe skúseností z prvých troch kôl. Stále je zrušená podmienka trvalého pobytu v dome. Nie je potrebné ani potvrdenie zo stavebného úradu, nepreukazujú sa ani podlžnosti.

Obnova domov prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov

Obnova domov podľa ministra životného prostredia Milana Chrenka prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, podporuje vznik nových pracovných miest či inovácií v biznise. „Vďaka znižovaniu energetickej náročnosti budov sa znižuje závislosť od fosílnych palív a šetria sa predovšetkým zdroje v domácnostiach,“ skonštatoval.

Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková priblížila, že aktuálne sú už vyhodnotené prvé dve pilotné výzvy na obnovu rodinných domov. „To je dokopy 3763 žiadostí a zároveň je vyhodnotených 80 percent žiadostí z tretej výzvy. To znamená, že nám ostáva vyhodnotiť okolo 1800 žiadostí, ktoré sme doteraz dostali,“ poznamenala. Tretiu výzvu chcú podľa Kerestúra vyhodnotiť do konca septembra.

Celkovo o financie na rekonštrukciu domov požiadalo 12 386 záujemcov, z toho 1467 už uzatvorilo zmluvu so SAŽP. Obnovu ukončilo aspoň 110 žiadateľov, ktorí zaslali žiadosť o vyplatenie príspevku. V prvých výzvach bolo podľa neho neúspešných približne 800 žiadostí, v tretej výzve to je zatiaľ 81. Kerestúr to označil za posun, pretože sa snažili nastaviť komunikáciu tak, aby výziev na doplnenie žiadostí bolo čo najmenej.