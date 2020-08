10 skvelých filmov, ktoré popletú hlavu aj najpozornejšiemu divákovi a donútia vás premýšľať

Treba nad nimi premýšľať nielen počas ich sledovania, no ich zápletky sa vám dokonale zaryjú do mysle aj hodiny, či v niektorých prípadoch aj dni, po ich dopozeraní. Reč je o tak trochu iných filmoch, ktoré diváka nútia premýšľať. A robia to naozaj bravúrnym spôsobom.

Dalo by sa povedať, že popularizátorom tohto spôsobu rozprávania príbehov vo filmoch bol v 21. storočí prevažne režisér Christopher Nolan. Je to najmä preto, že práve jeho filmografia sa skladá v prevažnej väčšine z príbehov, ktoré divákovi dokonale popletú hlavu a hrajú sa s jeho vnímaním.

Nolan však ani zďaleka nebol prvým a ani posledným režisérom, ktorý takéto snímky točil a točí. Vo svete filmov ich môžeme nájsť hneď niekoľko a toto je desiatka tých, ktoré by mal vidieť každý milovník svetovej kinematografie.

Tenet

Nikto stále poriadne ani netuší, o čom má byť, no aj tak sa naň každý teší. Vizionársky režisér Christopher Nolan je, ako sme spomínali vyššie, azda najznámejším predstaviteľom tzv. „mind-fu*kovej“ kinematografie a už 27. augusta uvidíme, čo Tenet vlastne znamená. Toto slovo je totiž hlavnou zbraňou hlavného hrdinu Nolanovej novinky.

V temnom svete medzinárodnej špionáže bojuje o záchranu celého sveta a vydáva sa na extrémne komplikovanú misiu, v ktorej pre časopriestor neplatia pravidlá tak, ako ich poznáme.

V hlavných úlohách jedného z najočakávanejších filmov tohto roka uvidíme Johna Davida Washingtona, Roberta Pattinsona, Kennetha Branagha, Michaela Caina a mnohých ďalších.

Večný svit nepoškvrnenej mysle (The Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Aj keď má herca Jima Carreyho stále každý zafixovaného ako šialenca, ktorý so svojou tvárou dokáže robiť prakticky všetko, práve táto jeho vlastnosť ho dostala do povedomia ako muža, ktorý vie zahrať aj postavy vymykjúce sa akýmkoľvek štandardom. Kým si nezahral v rovnako zvláštnom Truman Show, mnohí si mysleli, že iné ako komediálne postavy zahrať nevie. Opak bol pravdou a potvrdil to aj v tejto romantickej dráme režiséra Michaela Gondryho.

Večný svit nepoškvrnenej mysle patrí k tomu najlepšiemu, čo žáner romantických drám v 21. storočí zatiaľ ponúkol a môže za to aj prazvláštny námet, ktorý je o ceste za vymazávaním spomienok na tých, ktorých sme kedysi milovali a na ktorých chceme zabudnúť.

Veľmi špecifický príbeh v hlavnej úlohe nielen s Carreym, ale aj fenomenálnou Kate Winslet môžete vidieť desaťkrát a vždy si v ňom všimnete niečo, čo ste predtým nevideli. A to z neho robí jeden z najdokonalejších filmov v histórii kinematografie. Svedčí o tom aj obľúbenosť divákov naprieč filmovými databázami. Na ČSFD mu užívatelia udelili hodnotenie 85 % a patrí mu 48. miesto v rebríčku Najobľúbenejších filmov.

Donnie Darko

Hlavy svojím divákom neskutočne poplietol aj Donnie Darko – film, ktorý bol prakticky vstupnou bránou do sveta Hollywoodu pre herca Jakea Gyllenhaala (schválne, kto z vás si pamätá niečo z jeho skoršej kariéry?).

Donnie je sklamaný chalan, ktorý trpí víziami o obrovskom králikovi, ktorý sa ho snaží dostať pod svoj zničujúci vplyv. A aby tomu zabránil, musí vykonať činy, ktoré ho privedú až na psychoterapiu. Je Donnie skutočne blázon alebo sa mu všetko len zdá? So svojimi vnútornými démonmi bojuje v skutočnom aj v prenesenom zmysle slova, prežíva príbehy súvisiace s putovaním časom a celé je to tak trochu psychedelické. Tento film vám naozaj zamotá nielen hlavu, ale donúti vás premýšľať aj o vašom vlastnom živote.

Zaujímavosťou tiež je, že k tejto snímke vyšlo aj pokračovanie, ktoré sa však už s takým úspechom a ani pochopením nestretlo. Viac sa o ňom dočítate v našom staršom článku.

Počiatok (Inception)

Cestovania naprieč snami vo vlastnej mysli, ale aj v hlavách ostatných. Pre niekoho nemožné, pre Nolana fantastický námet, s ktorým si získal srdcia aj tých, ktorí o jeho kvalitách dovtedy možno pochybovali. Počiatok patrí nielen medzi to najlepšie z Nolanovej kinematografie, ale aj medzi to najkvalitnejšie, čo v celosvetovej kinematografii vzniklo. Kto nevidel Inception, nevie, čo je to ozajstná filmárčina. A tie herecké výkony sú jednoducho skvost sám o sebe.

Slnovrat (Midsommar)

Tak trochu dráma, tak trochu horor a tak trochu psychologický film – tak by sa dal v skratke zhrnúť projekt divného filmára Ariho Astera. Popravde sa ale od neho nedalo nič iné čakať.

Midsommar, nech vyzerá akokoľvek jasne a pre diváka dekódovateľne, je v ňom omnoho viac. A fakt, že jeho hlavným motívom sú severské tradície i mytológia, je len zlomkom tejto dokonalosti. Midsommar vám dokáže, že skutočnú hrôzu nemusíte zažiť len počas tmavej noci, ale aj za bieleho dňa. Viac o tomto filme sa dočítate aj v našej recenzii.

Black Mirror: Bandersnatch

Niekoľko zaujímavých námetov na filmy, ktoré vás dokonalo popletú, má na konte aj známa streamovacia služba Netflix. V prípade samostatného filmu Bandersnatch, ktorý je rozšírením antologického seriálu Black Mirror, však doslova presahuje akékoľvek hranice normálnosti. A to až tak, že Netflix spolu s tvorcami snímky vyvinuli technológiu, ktorou doslova posunuli hranice pôžitku zo sledovaného filmu. Práve vy ako diváci ste totiž tými, kto rozhoduje o tom, akým smerom sa bude dej snímky ďalej vyvíjať. A aj vaším pričinením možno film napokon nedopadne dobre.

Bandersnatch je prelomom v televíznej zábave, o tom niet pochýb a pokiaľ nemáte Netflix, práve tento film by mohol byť tým spúšťačom, ktorý vás presvedčí o tom, že sťahovanie filmov z internetu záležitosťou roku 2010 a nie modernej éry.

A čo je na tom celom to najlepšie? Zakaždým, keď si snímku pustíte, skončí celkom inak. Tak čo, necháte sa zlákať?

Šiesty zmysel (The Sixth Sense)

Prakticky už klasika medzi „WTF filmami“, ktorá do kinematografie doniesla niečo, čo potom všetci mnohí začali hromadne kopírovať. Zvrat na konci však nie je tým, prečo sme sem Šiesty zmysel režiséra M. Night Shyamalana zaradili.

To, že Bruce Willis je duchom, ktorého malý chlapec v podaní Haleyho Joeal Osmenta vidí, je vlastne už klišé. Skúste si ale pri ďalšom sledovaní tohto filmu všimnúť ostatné odkazy na túžbu žiť nesmrteľný život, či na strach zo smrti samotnej. K tomu tá naozaj vynikajúca réžia a množstvo ďalších detailov, ktoré bežný divák prehliada, pretože má strach z duchov neustále dávaných do popredia.

Interstellar

Ďalší Nolanov epos? Presne tak. Keď už totiž uvidíte Inception, musíte vidieť aj Interstellar. A ak mu porozumiete vo všetkých rovinách, tak dajte vedieť. Je to totiž jeden z najťažších filmov na porozumenie, aké Nolan nakrútil.

Klub bitkárov (Fight Club)

Aj jedno z mnohých majstrovských diel režiséra Davida Finchera dokáže riadne popliesť hlavu. Nie darmo mu je prisudzovaný kultový charakter, keďže režisér v ňom (rovnako ako v ďalších svojich dielach) zbúral akékoľvek kinematografiou nastavené pravidlá.

Brad Pitt a Edward Norton stvárnili jednu a tú istú postavu v príbehu, ktorý vás núti nad ním premýšľať zakaždým, keď si ho pozriete. Prečo? Opäť je to prosté – zakaždým sa totiž zameriate na celkom iné veci než prvýkrát. A to z neho robí priam Bibliu podobne ladených snímok.

Čierna labuť (Black Swan)

Podobne ako režiséri ostatných filmov v tomto výbere, aj Darren Aronofsky sa vždy snaží divákom poskytnúť priestor na vlastné úvahy a pochopenie celého príbehu. Čierna labuť s Natalie Portman v hlavnej úlohe baletky, ktorá kvôli kariére takmer obetuje svoj život, je na to filmom priam stvoreným.

To, čo vidíme na konci, v divákoch zanecháva veľmi veľkú stopu a je na každom z nás, ako sa ju rozhodneme pochopiť a interpretovať. To, čo dá po dopozeraní divákom Čierna labuť, nedáva len tak akýkoľvek film a aj preto ho mnohí označujú za drámu, ktorá stiera hranicu medzi umením a šialenstvom. A v mnohých ohľadoch doslova!