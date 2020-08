Koľko stála najdrahšia marvelovka či animák pre deti? 12 najnákladnejších filmov novodobej histórie Hollywoodu

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko váš obľúbený film mohol produkčnú spoločnosť stáť? My sme sa rozhodli pozrieť na aktuálny rebríček tých najdrahších snímok, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v našich kinách.

Samozrejme, v tomto prípade sa bavíme len o výrobe toho-ktorého filmu a do výsledných nákladov nezarátavame premenné, ako sú marketingové kampane či inflácia, keďže film, ktorý bol nakrútený v roku 2010 by stál v roku 2020 už o čosi viac (alebo možno aj menej). Dáta prístupné na internete však poskytujú ako-taký prehľad toho najdrahšieho, čo Hollywood za celú svoju éru vyprodukoval a mnohé tituly zrejme prekvapia.

Ako teda vyzerá najaktuálnejší rebríček a ktorý film je najdrahším projektom Hollywoodu? Každému je istotne jasné, že rebríčku kraľujú čoraz obľúbenejšie komiksovky, aj keď absolútny rekordman zrejme naozaj prekvapí.

Na vlásku (Tangled)

Nielen jeden z najdrahších filmov, ale zároveň najdrahší animák v dejinách kinematografie – to sú skvelé výsledky ešte skvelejšieho animáku Na vlásku. A či sa štúdiu Disney oplatilo investovať toľké peniaze za výrobu jedného filmu? Určite áno, aj keď prvotne až taký obnos peňazí tento projekt stáť nemal. Pracovať sa na ňom začalo už v roku 2000, no kvôli nezhodám s názvom filmu a adaptáciou príbehu, z ktorého snímka vychádzala, sa produkcia striedavo spúšťala a zastavovala. Napokon sa rozpočet Tangled vyšplhal na 260 miliónov dolárov a tržby sa zastavili na sume 592,4 milióna dolárov. Snímka si získala srdcia divákov a aj kritikov, nominovaná bola za hudbu na viacero filmových cien, vrátane Oscara či Zlatého glóbusu.

Star Wars: Poslední Jediovia (Star Wars: The Last Jedi)

Značka Star Wars bola v rebríčku najdrahších filmov viac-menej jasná, jej umiestnenie na konkrétnom mieste je však otázne. Viaceré zdroje totiž uvádzajú celkom inú výrobnú sumu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 200 do 317 miliónov. Samozrejme, produkčné spoločnosti sa – pokiaľ na to nemajú pádny dôvod – radšej chvália tým, koľko snímka zarobila. Podľa správy webu Film LA, stála ôsma epizóda Hviezdnych vojen 262 miliónov dolárov (plus, samozrejme, nejaké tie náklady na marketing a podobne), pričom tržby pokorili miliardovú hranicu. O tom, že The Last Jedi bol trhákom kín teda špekulovať netreba. Zaujímavé ale je, že práve táto kapitola Star Wars patrí medzi najrozporuplnejšie epizódy celej ságy.

Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti (Batman v Superman: Dawn of Justice)

O milión drahší bol aj súboj Batmana so Supermanom, ktorý doposiaľ nikto nevie, ako skončil, pretože aj napriek snahe štúdia Warner Bros. a vynaloženým 263 miliónom, sa snímka nestretla až s takým pochopením, ako sa očakávalo. Batman vs. Superman zarobil necelých 874 miliónov, čo nie je veľa, vzhľadom na marketing, ktorý ho poháňal a očakávaným miliardovým tržbám. Fanúšikovia túto snímku prijali veľmi vlažne (čo sa odrazilo aj na hodnoteniach na filmových weboch), o kritikoch ani nehovoriac.

John Carter

Prekvapivým prírastkom v tomto rebríčku je pre mnohých možno neznámy dobrodružný projekt s názvom John Carter. Ten mal byť pre štúdio Disney štartérom novej úspešnej série, no stal sa presným opakom a zrejme aj preto ho mnohí nepoznajú. 264 miliónov na výrobu (a to nehovoríme o rozpočte na marketing, ktorý mal údajne prekročiť hranicu ďalších 100 miliónov) a zisk niečo vyšie 284 miliónov z celého sveta je dosť veľký problém. Nečudo, že Disney už ďalšie časti produkovať neplánuje.

Star Wars: Vzostup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) / Solo: A Star Wars Story

Zhruba s rovnakým rozpočtom operovali aj tvorcovia posledných dvoch celovečerných Star Wars filmov. Samozrejme, oba mali celkom odlišné dodatočné budgety na marketing, takže celkové umiestnenie v rebríčku by vyzeralo úplne inak. Každopádne, 275 miliónov niekomu príde možno aj málo vzhľadom na to, koľko ľudí a spoločností vyrábajúcich špeciálne efekty na oboch projektoch pracovalo, obzvlášť na poslednej epizóde s podtitulom Vzostup Skywalkera. Tá sa mimochodom (nepochybne) stretla s nemalým uspechom a taktiež pokorila miliardovú hranicu.

To sa ale nedá povedať o sólo filme Han Sola, ktorý napokon skončil ako prepadák – zarobil len niečo vyše 393 miliónov a fanúšikovia

Piráti Karibiku: Na konci sveta (Pirates of the Caribbean: At World’s End) / Justice League

Aj piate miesto v rebríčku okupujú dve snímky a obe z tak trochu iného súdka. Tretí Piráti Karibiku boli veľkolepým vyvrcholením (spočiatku plánovanej) trilógie, a tak sa niet čomu čudovať, že mali aj veľký rozpočet. Najväčšiu čiastku z toho, samozrejme, zhltli hlavní hereckí predstavitelia na čele s Johnnym Deppom. Ale zas aj pri pohľade na veľkolepé bitky, kulisy, ktoré si producenti nechali vystavať a lokácie, v ktorých celý projekt vznikal, je táto suma viac ako obhájiteľná.

Komiksovka Justice League taktiež zrejme neprekvapí. Výška výrobných nákladov išla hore najmä preto, že produkcia projektu nebola práve najľahšia a bola niekoľkokrát stopnutá, došlo k pretáčkam, prerábkam scenára, no a výsledok režiséra Jossa Whedona napokon aj tak divákov priveľmi nepotešil. Už čoskoro sa ale tímovka z univerza DCEU dočká zvýšenia výrobných nákladov – Warner Bros. uvoľnil ďalších pár miliónov na to, aby mohol pôvodný režisér Zack Snyder film, ktoré sme už videli, prestrihať do novej podoby. Stalo sa tak na žiadosť fanúšikov, ktorí veria, že práve jeho vízia Justice League by mohla byť tou pravou komiksovou náložou. Mimchodom, pôvodne sa odhadovalo, že Liga spravodlivých zarobí 1,5 miliardy, napokon sa z nej však stala kapitola DCEU s najnižším zárobkom (necelých 658 miliónov dolárov).

Avengers: Nekonečná vojna (Avengers: Infinity War)

Nasledujúce tri priečky obsadili konkurenční superhrdinovia Marvelu. Prekvapením, samozrejme, nie je to, že sa tu nachádzajú, ale fakt, že najdrahším dielom nie je ten „najnovší“. Infinity War, ktoré vo výsledku vyzerali naozaj draho, stáli dokonca menej, než druhý diel, ktorý napokon prekonal aj vyvrcholenie tretej fázy MCU v podobe megalomanského projektu Endgame.

Infinity War boli zároveň aj projektom s mimoriadne ziskovým potenciálom – vyše 2 miliardy z celého sveta sú naozaj skvelým výsledkom!

Avengers: Endgame

O niečo drahšie bolo Endgame (vznikalo zároveň s Infinity War), ktoré dokonca aj zarobilo viac. 2,798 miliardy dolárov – treba k tomu niečo dodávať? Aj keď je zrejme všetkým jasné, že nebyť opätovného uvedenia v kinách s vystrihnutými scénami a ambíciou byť najzárobkovejším filmom všetkých čias, tento míľnik by Disney asi len veľmi ťažko dosiahol.

Avengers: Vek Ultrona (Avengers: Age of Ultron)

Ani Endgame, ani Infinity War, ale Age of Ultron je údajne najdrahšou marvelovkou, aká kedy vznikla. 365 miliónov dolárov je oficiálne číslo, ku ktorému sa viete dopátrať, niektoré údaje však hovoria aj o takmer pol miliarde nákladov na výrobu a marketing. Age of Ultron napokon skončil taktiež úspešne – v kinách a z darčekových predmetov zarobil takmer 1,5 miliardy.

Piráti Karibiku: V neznámych vodách (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)

Prekvapení? My rozhodne áno, keďže štvrtý diel Pirátov Karibiku mnohí nepovažujú nielen za kvalitný, ale dokonca ani za drahý. Avšak, len Johnny Depp zinkasoval 55 miliónov na svojom honorári a keď sa k tomu všetkému prirátajú špeciálne efekty, propagácia a všetko okolo toho, výsledná suma možno ani tak prekvapujúca nie je. Piráti Karibiku: V neznámych vodách zarobili vyše miliardy, čo sa štúdiu Disney ukázalo ako výhodná investícia.