Český Grand kaňon či Versailles. 10 jedinečných miest v Českej republike, ktoré by ste mali rozhodne navštíviť

Česká republika patrí medzi najčastejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Ak netúžite po dovolenke pri mori, susedné Česko môže byť pre vás jedinečnou destináciou. Ponúkne vám množstvo historických pamiatok a unikátnych výtvorov prírody, o ktorých ste doposiaľ možno ani len nepočuli. Niekoľko aj tých neznámych vám teraz predstavíme.

Na spoločných slovensko-českých hraniciach sa od polnoci uvoľnil neobmedzený režim cestovania. Znamená to teda, že možnosti na letnú dovolenku sa pre pozitívnu epidemiologickú situáciu u našich susedov rozširujú zo Slovenska aj na Českú republiku. Pri tejto príležitosti vám prinášame náš archívny článok, v ktorom vám predstavíme desiatku pre mnohých menej známych, no jedinečných lokalít, ktoré sa u našich susedov oplatí navštíviť.

Túto skalnú bránu nájdete v severozápadných Čechách v jednom z najkrajších národných parkov krajiny – České Švajčiarsko. Pravčická brána je pritom skutočným klenotom tohto regiónu. Ide totiž o najväčšiu prírodnú skalnú bránu v celej Európe. Prostredie prírodnej atrakcie dopĺňa aj malý zámok Sokolie hniezdo. Pravčická brána je teda miesto, ktoré sa v tomto českom regióne rozhodne oplatí navštíviť. Výhľady, ktoré ponúka, široko ďaleko nenájdete.

Podobnú atrakciu ako Chodník korunami stromov v Bachledovej doline má aj náš západný sused. Chodník v oblakoch na Dolnej Morave je však podľa nášho názoru ešte atraktívnejší. Dosahuje totiž výšku až 55 metrov a okrem výhľadov na masív Králického Sněžníku či Krkonoše ponúka aj niekoľko adrenalínových zážitkov. Za zmienku rozhodne stojí 100 metrov dlhý tobogan pre tých najodvážnejších, ktorí si chcú cestu z vyhliadkovej terasy trošku urýchliť.

Český Versailles. Tak by sme mohli prezývať Lednicko-Valtický areál, ktorý je s úctyhodnou rozlohou 283 km² zapísaný v prestížnom zozname UNESCO. Areál s dokonale upravenými francúzskymi parkmi zastrešuje niekoľko historických budov. Medzi tie najznámejšie, samozrejme, patria zámky Lednice a Valtice, ktoré rozhodne patria medzi tie najkrajšie historické pamiatky, ktoré v Českej republike nájdete.

Ak sme v predošlom odstavci prirovnávali Lednicko-Valtický areál k francúzskemu Versailles, potom môžeme vápencový lom v Českom krase s názvom Velká Amerika prirovnať k americkému Grand kaňonu. Bezodtokovým jazerom zatopený lom s rozmermi 750×150 metrov našiel okrem využitia v cestovnom ruchu aj svoje uplatnenie v českej kinematografii. Natáčali sa tu filmy ako napríklad Limonádový Joe či Malá morská víla.

Nájdete ju neďaleko mesta Horní Slavkov a z nadmorskej výšky presne 777 metrov nad zemou ponúka prekrásny výhľad na okolitú krajinu. Rozhľadňa Krásno patrí medzi najnezvyčanejšie rozhľadne v Českej republike a práve preto sa na náš zoznam dostala. Špirálovitá veža bola postavená medzi rokmi 1933 – 1935 a legenda hovorí, že sa jej autor Fritz Hoffmann pri stavbe inšpiroval slávnou Babylonskou vežou.

Najväčšie ľuďmi vytvorené pieskovcové podzemie v Európe. Pekelné doly v okrese Česká Lipa je sústava pieskovcových jaskyní, ktoré vznikli v 18. storočí pri ťažbe piesku pre neďalekú výrobu zrkadiel. Najznámejšia a najväčšia je jaskyňa s názvom Nautilus, ktoré je v súčasnosti sídlom motorkárskeho klubu. Atrakcia je teda vyhľadávaná najmä motorkármi, no užijú si ju určite i „bežní“ turisti. Ide predsa len o európsky unikát.

Ani tejto nami vybranej lokalite nechýba superlatív. Adršpašsko-teplické skaly sú totiž najrozsiahlejším podzemným labyrintom v celej Európe. Tiesňavy, vodopády a jazierka tu vznikli rozsiahlou eróziou pieskovcového komplexu. Výsledkom sú unikátne skalné mestá a dokonalý výtvor prírody. Tým najväčším je, samozrejme, 27 kilometrov dlhý podzemný labyrint s názvom Poseidon. Adršpašsko-teplické skaly učarujú každému nadšencovi prírodných krás podobne, ako učarovali aj tvorcom prvého príbehu zo série Narnia, ktorého vybrané scény sa natáčali práve v tejto lokalite.

Do zoznamu dnešných zaujímavých miest v Českej republike sme sa rozhodli zaradiť aj národnú kultúrnu pamiatku Dolní oblast Vítkovice. Neďaleko centra Ostravy na tomto mieste totiž nájdete unikátny priemyselný areál bývalých železiarní s jedinečnou industriálnou architektúrou. Táto technická pamiatka dnes turistom približuje skutočnú históriu mesta Ostrava a približuje fungovanie jedného z najväčších a najslávnejších českých priemyselných podnikov.

Prečo sme si z veľkého množstva českých miest vybrali práve Terezín? Maličké mestečko nás zaujalo svojím pôdorysom, ktorý je jasne viditeľný zo satelitných snímok. Dokonale na ňom totiž vidno Terezínsku pevnosť, ktorá zohrala v českej histórii významnú úlohu. Pevnosť dal v 18. storočí vystavať cisár Jozef II. V roku 1918 na tomto mieste zomrel rakúsko-uhorský väzeň Gavrilo Princip, ktorý niekoľkými výstrelmi rozpútal prvú svetovú vojnu. Neskôr bola Terezínska pevnosť nacistami pretvorená na koncentračný tábor. Ak patríte k nadšencom histórie, potom vás toto mestečko určite osloví.

Zabudnite na Karlov most, Orloj, Pražský hrad či Žižkov. Samozrejme, že stoja za návštevu, no zatieňujú množstvo iných zaujímavých miest českej metropoly. Čo tak skúsiť napríklad Múzeum alchymistov a mágov starej Prahy, Lennonovu stenu, či legendárny Cross Club, kde sa v trojposchodovej starej fabrike pretína umenie, aktivizmus a život mladých.

