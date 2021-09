Zvieratá reagujú na klimatickú zmenu bizarným spôsobom. Aby prežili, musia meniť tvar svojho tela

A to napriek tomu, že príroda robí všetko, čo môže preto, aby ich zachránila. Napríklad, vedcom sa podarilo zistiť, že následkom klimatickej zmeny zvieratá menia svoje telesné proporcie v snahe prispôsobiť sa faktu, že ich prirodzené prostredie je na tom čoraz horšie.

Mení sa veľkosť zobákov, krídel či chvostov

Následky klimatickej zmeny sú desivé. Aj zvieratá sa im musia prispôsobovať najlepšie, ako vedia. Práve preto menia svoje telesné proporcie, píše štúdia publikovaná v časopise Trends in Ecology & Evolution. Zmeny sa týkajú najmä teplokrvných živočíchov. Aby mohli efektívnejšie regulovať svoju telesnú teplotu, majú väčšie zobáky, nohy, ale aj uši a menia sa aj ich chvosty, píše portál The Guardian.

Keď sa telo cicavca prehreje, využíva svoje uši, aby telesnú teplotu reguloval. U vtákov plní túto funkciu zobák. Čím výraznejšie je citeľná klimatická zmena, tým viac sú badateľné aj zmeny týkajúce sa telesných proporcií zvierat. Ak totiž zviera nedokáže svoju telesnú teplotu regulovať, jeho telo sa môže veľmi rýchlo prehriať, následkom čoho umiera.

Jednou z príčin je klimatická zmena

V súčasnosti sú zmeny telesných proporcií najvýraznejšie viditeľné u vtákov. Autorka štúdie Sara Ryding však upozorňuje, že to, že sa zvieratá prispôsobujú, neznamená, že je všetko v poriadku a klimatickú zmenu zvládajú. Prispôsobujú sa, aby vôbec prežili. Odborníkom zatiaľ nie je jasné, aké budú ekologické následky takýchto zmien. Napríklad, iná veľkosť zobáka môže zapríčiniť, že budú vtáky nútené kŕmiť sa iným spôsobom, ako doteraz. Jasné nie je ani to, či sa všetky živočíšne druhy dokážu takýmto spôsobom zmeniť, aby prežili.

Okrem toho, nie je možné povedať, že klimatická zmena je jedinou príčinou týchto zmien. Štúdie vykonané v rôznych podnebiach však poukazujú na to, že na telesné proporcie zvierat jednoznačne majú vplyv. Štúdie vykonané na austrálskych papagájoch napríklad ukázali, že od roku 1871 ich zobáky narástli o 4 až 10 %. Podarilo sa dokázať, že to súvisí so zvyšujúcimi sa letnými teplotami v daných oblastiach.

Niektoré sa prispôsobia a prežijú, iné už čoskoro vyhynú

Zmeny sú badateľné napríklad aj v Severnej Amerike, kde sa výrazne zmenila veľkosť zobáka strnádlikov sivých. Podľa odborníkov to taktiež súvisí s extrémnymi výkyvmi počasia, najmä však s obdobiami horúčav. U myší a piskorov dochádza k predlžovaniu chvostov. Netopiere žijúce v teplých oblastiach zas majú väčšie krídla, ako ich predchodcovia.

Podľa odborníkov je veľmi pravdepodobné, že takéto zmeny sa vzhľadom na zhoršujúci sa stav životného prostredia budú diať aj naďalej. V súčasnosti sú zmeny viditeľné pomerne málo. Ako spomíname, zobáky vtákov sa v priebehu desaťročí zväčšili nanajvýš o 10 %, človek si to na prvý pohľad ani nevšimne. V blízkej budúcnosti sa to však môže zmeniť.

Za klimatickú zmenu je zodpovedný človek a na faunu a flóru vyvíja obrovský nátlak. Kým niektoré živočíšne druhy sa prispôsobia a prežijú, aj keď s ťažkosťami, iné jednoducho už čoskoro vyhynú.