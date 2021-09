Zobudil sa s netopierom na krku. Keďže odmietol liečbu, na následky besnoty zomieral v ukrutných bolestiach

Predstavte si, že sa zobudíte na to, že máte na krku netopiera. Presne to sa stalo mužovi v Illinois. Nezaobišlo sa to však bez následkov, netopier ho totiž nakazil besnotou. Pre človeka je toto ochorenie extrémne nebezpečné a vyžaduje si okamžitý zásah lekárov, inak môže skončiť fatálne. Pomoc však muž odmietol.

Muž sa besnotou nakazil od netopiera, liečbu odmietol

Muž z Illinois sa jedného dňa zobudil na to, že má na krku netopiera, ktorý ho pohrýzol. Ako píše portál Science Times, odborníci zviera okamžite otestovali na rôzne ochorenia, práve netopiere sú totiž častými prenášačmi besnoty. Ukázalo sa, že naozaj prenášal besnotu, lekári preto mužovi okamžite odporúčali podstúpiť preventívnu liečbu. 87-ročný Thomas Krob však liečbu odmietol.

Ide o prvý takýto prípad v Illinois od roku 1954. Thomas začal pociťovať prvé závažné príznaky besnoty mesiac po tom, čo sa netopier objavil. Bolo však už príliš neskoro, aby ho lekári dokázali zachrániť. Krob napokon 20. septembra následkom ochorenia podľahol.

Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že na mužovom balkóne sa usídlila celá kolónia netopierov. Odborníci preto sledujú zdravotný stav každého, kto od incidentu prišiel s Krobom do blízkeho kontaktu. Besnota je pre človeka mimoriadne nebezpečná. Patrí medzi ochorenia s najvyššou mierou úmrtnosti. Ako informuje IDPH, nevyhnutné je, aby človek, ktorý má podozrenie, že prišiel do kontaktu s nakazeným zvieraťom, okamžite vyhľadal lekársku pomoc.

Halucinácie, delírium a strach z vody

Besnota postihuje centrálny nervový systém a ako informuje CDC, kým sa objavia prvé príznaky, vírus sa už nachádza aj v mozgu človeka. Inkubačná doba ochorenia je niekoľko týždňov, v niektorých prípadoch aj mesiacov. Prvé príznaky sa nápadne podobajú príznakom chrípky. Človek pociťuje celkovú slabosť, horúčku a bolesti hlavy.

V priebehu niekoľkých dní sa však objavuje podráždenosť, úzkosť a dezorientácia. Objaviť sa môže delírium, nespavosť a halucinácie. Príznačná je pre besnotu aj hydrofóbia, teda panický strach z vody. Tieto príznaky môžu trvať 2 až 10 dní, akonáhle sa však objavia, je takmer nemožné pacienta zachrániť, takmer vždy to končí smrťou človeka. Do dnešného dňa sa podarilo zaznamenať len približne 20 prípadov, kedy sa podarilo zachrániť človeka v akútnej fáze besnoty.

Prípad Thomasa Kroba je ukážkou toho, že odporúčania lekárov neradno zanedbávať. Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa, odborníci pozorne sledujú výskyt besnoty aj na Slovensku, výskyt nakazených zvierat je však extrémne zriedkavý, a to aj vďaka tomu, že od roku 1994 sa realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. Pozor by ste si však mali dať nielen v prípade líšok, ale aj psov či mačiek, pri ktorých máte podozrenie, že by mohli byť nakazené besnotou. Prejavy ochorenia u zvierat nájdete uvedené na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.