Žena sa nakazila extrémne nebezpečnou stredovekou chorobou. Nakazila ju jej vlastná mačka

Pľúcny mor patrí medzi tie najzriedkavejšie, no zároveň aj najnebezpečnejšie formy tohto ochorenia. Chorobou, ktorú zapríčiňuje baktéria Yersinia pestis, sa nakazila pravdepodobne od mačky.

Nebezpečnou formou moru sa nakazila od mačky

Žena z amerického Wyomingu sa ojedinelou formou pľúcneho moru nakazila zrejme počas kontaktu s chorou mačkou, informovali 15. septembra miestne úrady prostredníctvom portálu WYO. Najviac rozšírený bol mor v Európe okolo roku 1300, kedy zapríčinil pandémiu nevídaných rozmerov, píše portál Live Science. Čierna smrť vtedy pripravila o život milióny ľudí, lieky v tom čase ešte dostupné neboli.

Z času na čas sa ochorenie objaví ešte aj dnes, avšak už len veľmi zriedkavo. Ročne lekári mor diagnostikujú len u niekoľkých pacientov. Čo sa Wyomingu týka, ide o prvý prípad od roku 2008. Od roku 1978 sa ním v štáte nakazilo celkovo len 7 pacientov.

Človek sa morom najčastejšie nakazí tak, že ho na neho prenesú blchy infikované baktériou Yersinia pestis. Ochorenie však môžu prenášať aj nakazené zvieratá, a to najmä vtedy, ak človek príde do kontaktu s ich telesnými tekutinami. Vo väčšine prípadov sa však u ľudí objavuje bubonický mor prenášaný blchami. Ten sa prejavuje najmä opuchom lymfatických uzlín, horúčkou, bolesťami hlavy či nevoľnosťou.

Z človeka na človeka sa prenáša kvapôčkami

Prípad ženy je o to zvláštnejší, že jej lekári diagnostikovali ojedinelú a extrémne infekčnú formu pľúcneho moru. Zároveň je to jediná forma ochorenia, ktorá sa rýchlo prenáša aj z človeka na človeka, informuje CDC. Pľúcny mor sa šíri najmä kvapôčkami, u človeka sa však môže vyvinúť aj v prípade, ak sa predtým nakazil bubonickým morom, no nepodstúpil riadnu liečbu.

Mačky sú na mor náchylné a sú známe tým, že ho často prenášajú. Môžu preto predstavovať riziko nielen pre majiteľa, ale aj pre veterinára či ďalších ľudí, ktorí so zvieraťom prídu do kontaktu. Ochorieť môže aj pes, pravdepodobnosť je však veľmi nízka. Mor sa u ľudí zvyčajne pomerne efektívne lieči antibiotikami, je však nesmierne dôležité zasiahnuť včas, inak môže dôjsť k vážnym komplikáciám, vrátane úmrtia.

Úrady nezverejnili detaily týkajúce sa zdravotného stavu ženy, isté však je, že zatiaľ je vážny. Akonáhle sa lekárom podarilo určiť diagnózu, bolo varované blízke okolie pacientky a každý, kto s ňou mohol prísť do kontaktu. Všetci musia brať antibiotiká, aby sa tak zabránilo prepuknutiu ochorenia.