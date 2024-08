Zo Záporožškej jadrovej elektrárne sa šíril hustý čierny dym: Rusi podľa Ukrajincov úmyselne podpálili chladiacu vežu

Požiar v areáli Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) ležiacej na juhu Ukrajiny, ktorý vypukol v nedeľu popoludní, bol uhasený. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej štátnej jadrovej agentúry Rosatom.

Tá tvrdí, že požiar vypukol v jednej z dvoch chladiacich veží elektrárne, ktorej vnútorná konštrukcia bola vážne poškodená v dôsledku dvoch priamych zásahov z dronov vypustených ukrajinskými ozbrojenými silami.

K zásahom údajne došlo v nedeľu o 20:20 a 20:32 h miestneho času. Požiar bol k 23:30 h uhasený silami ruského ministerstva pre mimoriadne situácie. „Hrozbu kolapsu konštrukcie posúdia odborníci, keď to situácia dovolí,“ uviedol Rosatom.

Ruská štátna spoločnosť obvinila Ukrajinu, že útokom na zariadenie jadrovej elektrárne, ktorej hlavnou úlohou je chladenie vody počas bežnej prevádzky, sa dopustila „aktu jadrového terorizmu“.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024