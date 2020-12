Znásilňuje novorodenca hneď po pôrode. Najodpornejší film uvedie predĺženú necenzurovanú verziu aj dokument

Srbský film patrí jednoznačne na špičku rebríčka najbrutálnejších a najnechutnejších filmov. Vybudovala sa okolo neho taká kontroverzia, že aj mnohí tí, ktorí ho nevideli, veľmi dobre vedia, o čo v ňom ide a prečo ho pozerať ani nechcú. Ak však patríte medzi jeho fanúšikov, ktorí ho zvládli dopozerať od začiatku do úplného konca, môžete sa tešiť na jeho necenzurovanú predĺženú verziu.

V kinematografii môžeme nájsť množstvo filmov, ktoré sú pre väčšinu divákov nepozerateľné. To je prípad aj neslávne presláveného Srbského filmu, aj keď pôvodnou víziou jeho režiséra Srdjana Spasojeviča bolo vytvoriť umelecký film, so silným politickým presahom a odkazom. Vo výsledku si však iba málokto dokáže to “umelecké” užívať, pretože sa strieda jedna nechutnosť za druhou.

Hlavným hrdinom snímky je bývalý porno herec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby mohli so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a dokázal ich pritom finančne zabezpečiť. Režisér svojho artového projektu si Miloša vybral, pretože bol vo svojom odbore talentovaný. V tom momente však ani netuší, čo všetko ho to bude stáť a že nepôjde iba o obyčajný umelecký film.

Nechutné scény plné krvi a nepovoleného sexu

Tu prichádza na rad moment, kedy zostávajú pri obrazovkách iba tí najsilnejší diváci. Začína sa totiž totálny masaker, v ktorom nechýbajú scény, ako znásilňujú Miloša a následne musí znásilňovať aj Miloš. Vrcholom je sekvencia, pri ktorej sledujeme zo záznamu, ako muž berie matke novorodenca a priamo pred jej očami ho hneď po narodení znásilní.

Tieto sekvencie sú zobrazené veľmi detailne, nechýba v nich násilie, sexuálne zneužívanie, nekrofília alebo incest. Srbský film bol zakázaný v krajinách po celom svete, napríklad v Nórsku, Austrálii, Nemecku alebo v Španielsku.

Ak ste ho aj mali možnosť vidieť, išlo o skrátenú zostrihanú verziu, z ktorej boli vystrihnuté tie najviac vyhrotené scény, ako napríklad štyri minúty, ktoré ešte detailnejšie ukazujú detské znásilnenie.

Od jeho premiéry ubehlo už viac ako 10 rokov. V tých časoch, všade kam sa dostal, spôsobil kontroverziu a valilo sa naň množstvo obvinení a vyšetrovaní, predovšetkým v súvislosti s detskou pornografiou a trestným činom páchaným na maloletom dieťati. Teraz si spomeňme, že aby mohla táto snímka vôbec uzrieť svetlo sveta, musela byť poriadne prestrihaná a to najbrutálnejšie z nej bolo ešte stále vynechané.

Tie najdrastickejšie scény sme však stále nevideli

Ako informovala British Board of Film Classification, ktorá sa zaoberá národnou klasifikáciou a cenzúrou vo filmoch, aby sa mohla snímka klasifikovať ako vhodná pre diváka nad 18 rokov, muselo sa celkovo strihať až 49-krát z jedenástich scén. Napriek tomu, že tento filmový materiál trvá spolu niečo pod štyri minúty, v porovnaní s ostatnými nechutnými zábermi, ktoré sa napokon do publikovanej verzie dostali, musia byť naozaj obrovské zvrátené sústo.

Predĺžená verzia filmu aj dokument

Ak patríte medzi nadšencov Srbského filmu, začiatkom budúceho roka sa môže tešiť na jeho predĺženú verziu. Ako informoval Unilad, fanúšikovia si ho budú môcť vychutnať na DVD aj Blu-ray vďaka distribučnej spoločnosti Unearthed Films už 19. januára 2021.

Podľa portálu Bloody-Disgusting nebude chýbať ani množstvo bonusov, ako komentár a odpovede na rôzne otázky od samotného režiséra, zbery zo zákulisia natáčania alebo fotogaléria. O niekoľko mesiacov neskôr sa môžete tešiť aj na samostatné uvedenie jeho predĺženej verzie a tiež dokumentárneho filmu.

V roku 2010 sa uvedenie Srbského filmu stretlo s množstvom kontroverzie, odcudzovania a otázok ohľadom toho, či je vhodné obsadzovať maloletých hercov na podobné role. Predĺžená verzia, ktorá budeme môcť sledovať v priebehu nasledujúceho roka, však určite preverí aj tých najsilnejších divákov s pevným žalúdkom a my budeme môcť v napätí sledovať ich reakcie.