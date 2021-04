Znásilnenie v spánku cudzincom aj tajomné videokazety. Najdesivejšie filmy o stalkeroch, ktoré vám nedajú spávať

Vybrali sme najlepšie filmy, ktoré ukazujú tému nebezpečného stalkovania za hranicou. Viete si predstaviť, že niekto cudzí je vo vašom byte spolu s vami a vy o tom ani len netušíte alebo sa vás v noci dokonca dotýka? Ak máte radi napínavé filmy, pri ktorých nebudete ani dýchať, čítajte ďalej.

Vedia o vás všetko, sledujú vaše kroky, dostávajú sa do vašej blízkosti bez toho, aby ste si to uvedomili. Stalking je patologické správanie a v týchto prípadoch spojené s vážnymi kriminálnymi činmi. Keď sa navyše sledovanie spojí s posadnutosťou, obeť môže prísť o celý svoj život.

Toto je 10 najlepších trilerov a hororov, ktoré spracovávajú túto tému a dokážu diváka poriadne znepokojiť. Takto to vyzerá, keď sa na vás niekto pozerá a vy o tom neviete.

Kým spíš / Sleep Tight (2011)

Upozorňujeme, že po pozretí tejto snímky si už nikdy nebudete užívať samotu doma ako predtým. César pracuje ako vrátnik v bytovom dome. Vďaka tomu má tú výhodu, že disponuje kľúčmi od bytov, vie kedy ich obyvatelia prichádzajú a zas odchádzajú a s jednoduchou zámienkou opravy maličkosti sa môže bezpečne dostať kedykoľvek aj dnu.

Ukrýva však oveľa väčšie tajomstvo, ktoré sa pri sledovaní postupne odhaľuje a je ochotný spáchať aj tie najbrutálnejšie činy. Záver vás úplne odrovná a budete psychicky znechutení tak, ako by ste neboli ani pri poriadnom krváku.

Kým spíš je výborným psychologickým trilerom, ktorý vás bude držať neustále v napätí a jeho zvrátené scény sa budú postupne stupňovať. Až vyústia k sexuálnym zločinom a ďalším kriminálnym činom.

Utajený / Caché (2005)

Divácky nie veľmi známy film, za to však veľmi kvalitný. Michael Haneke je jedným z najtalentovanejších súčasných režisérov a jeho filmy dokážu vyvolať bolesť aj strach. Utajený je atmosférický triler, pri ktorom si nie ste vôbec ničím istý a v tom príde scéna, ktorá vás zmetie ešte viac.

Anne a Georges dostanú záhadnú videopásku, na ktorej je statickým záberom nakrútený niekoľkohodinový pohľad na ich dom. Postupne pribúdajú ďalšie. Od koho sú a prečo ich posiela nikto netuší. Medzi manželmi aj v celom ich dome však tieto pásky dokážu spôsobiť poriadne dusno. A to aj napriek tomu, že sa na nich vôbec nič neodohráva.

Darček / The Gift (2015)

Napínavý psychologický triler ukazuje príbeh ústrednej dvojice Simona a Robyn, do ktorých života vstúpi Simonov dávny priateľ Gordo. Okrem jeho zvláštneho správania, ktoré sa neustále stupňuje, je záhadnejšie a znepokojivejšie, párik dostáva tajomné darčeky, ktoré vynášajú na povrch dávno zamlčané veci.

Súvisí jeho návšteva s týmito darčekmi? Prečo prišiel po rokoch a aké temné tajomstvá ukrýva hlavný hrdina aj pred svojou manželkou? Pozná vôbec svojho manžela, keďže nevie mnoho o jeho minulosti?

Misery nechce zomrieť / Misery (1990)

Keď je niekto slávny, má náročnú úlohu ustrážiť si svoje súkromie. Je to o to náročnejšie, keď máte skutočne vernú fanúšičku, ktorá musí o vás vedieť úplne všetko. To je prípad hlavnej hrdinky jednej z najlepších filmových adaptácií knihy Stephena Kinga, Annie.

Annie je posadnutá svojím obľúbeným spisovateľom Paulom a vie o ňom všetko. Nezostane to však ani zďaleka pri sledovaní a zisťovaní si informácií o jeho živote. Keď sa Paul stane obeťou autonehody neďaleko jej domu, dostáva sa do jej rúk a musí urobiť presne to, po čom Annie túži najviac.

Okno do dvora / Rear Window (1954)

Alfred Hitchcock zasadil do jedného zo svojich najznámejších filmov postavu fotografa, ktorý zostáva po neho so zlomenou nohou “uväznený” vo svojom byte. Jediným jeho rozptýlením je pozeranie sa z okna a sledovanie toho, čo sa deje vonku alebo v bytovke oproti.

Sledovanie nájomníkov cudzích bytov sa poriadne skomplikuje vo chvíli, kedy si je hlavný hrdina istý, že v jednom z okien sa stal svedkom zločinu. Čo sa teda stalo a aká je pravda?

Expres foto / One Hour Photo (2002)

Robin Williams v úlohe muža, ktorý už desiatky rokov pracuje vo fotolabe v obchodnom centre. Jeho je jednoduché prehliadnuť, on si však zákazníkov, ktorí na fotografiách pôsobia vždy šťastne, pozorne sleduje. Pomocou fotografií pozná presné príbehy rodín, ich voľné chvíle, aj ako vyzerajú v súkromnom živote alebo ich najmenší členovia dospievajú.

Skutočný život však nie je taký ideálny a dokonalý, ako môže vyzerať na fotografiách. A presvedčí sa o tom aj on, keď odhalí odvrátenú stránku rodiny, ktorú považoval za bezchybnú.

Posadnutá / Obsessed (2009)

Stalkerstvo ide v tomto prípade ruka v ruke s posadnutosťou. Viete si predstaviť, že iba jeden obyčajný rozhovor s mladou ženou vám môže zničiť celý život? Začne to firemným večierkom, na ktorom sa snaží Derek utešiť plačúcu Lisu. Dievča túto ich vzájomnú interakciu pochopí inak, než bola myslená a stane sa posadnutou na Derekovi.

Lenže on je šťastne ženatý a má aj malého syna. Lisa však nemá pred ničím zábrany a je ochotná neopodstatnene zničiť jeho manželstvo aj kariéru.

Dievča vo vlaku / The Girl on the Train (2016)

Rachel jazdí každý deň do práce vlakom. Cestou prechádzajú aj okolo domu, v ktorom žije jej bývalý manžel s novou rodinou. Neďaleko nich býva zas podľa Rachel dokonalý pár, ktorých život si natoľko zidealizovala, že im dala aj mená – Jess a Jason.

V jeden deň keď prechádza okolo tohto domu však uvidí niečo, čo ju zaskočí. Napokon zisťuje, že “Jess” zmizla a sama sa rozhodne prísť na to, čo sa tejto pre ňu úplne cudzej žene stalo.

The Occupant / Hogar (2020)

Nezamestnaný bývalý šéf reklamnej agentúry začne pozorovať a sledovať nových nájomníkov domu, v ktorom kedysi býval. Zisťuje, že ani oni nemajú dokonalý život. Postupne sa mu dokonca podarí spriateliť s hlavou tejto rodiny.

To je však iba začiatok jeho diabolského plánu, ktorý s rodinou má. Sociopatický hlavný hrdina pôsobí dosť šialene a podľa toho sa aj správa. Napokon sa mu podarí infiltrovať ku všetkým členom, ktorí žijú jeho bývalý život v dome, ktorý si už on nemohol dovoliť.

Ty / You (2018-2021)

Na záver si dáme aj jednu seriálovú lahôdku, ktorá si zaslúži divácku pozornosť. Herec Penn Badgley je známy predovšetkým z úlohy obľúbenom seriáli Gossip Girl. V tomto prípade práve on stvárňuje postavu veľmi sympatického stalkera, ktorý je schopný tých najšialenejších činov.

Keď sa mu totiž nejaké dievča zapáči, je pre ňu ochotní urobiť čokoľvek, čo sám považuje najlepšie. Častokrát aj proti jej vôli alebo bez jej vedomia. Seriál je nakrútený veľmi chytrým a pútavým spôsobom, prináša množstvo prekvapení a dokáže poriadne šokovať.

Napriek tomu, že je hlavný hrdina psychopat, neraz sa pristihnete pri tom, že mu budete naklonení.