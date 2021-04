Napínavé súdne procesy aj sexuálne škandály. 10 najlepších seriálov nakrútených podľa skutočných udalostí

Sú originálne spracované, chytľavé a pre divákov veľmi atraktívne. K tomu všetkému nakrútené podľa skutočných udalostí. Námety niektorých týchto seriálov sú skutočne šialené, o to viac, keď si uvedomíme, že vychádzajú z reálneho života. Nazrite vďaka nim do histórie, spoznajte dôležité udalosti alebo osobnosti, ktoré priniesli v nejakom smere zmenu.

Napínavé súdne procesy, politické udalosti, ktoré formovali minulosť aj súčasnosť, ľudia, ktorí zmenili svet, ale aj vojny alebo tragické udalosti. Vybrali sme 10 najlepších seriálov, ktoré vychádzajú zo skutočných udalostí a svoju tému divákom prinášajú zaujímavým spôsobom. Ak máte radi seriály nakrútené podľa skutočných udalostí, tieto by ste mali vidieť.

Súd s Christine Keelerovou / The Trial of Christine Keller (2019-2020)

Modelka Christine Keelerová mala rada sex v čase, kedy dobré dievčatá nie, alebo aspoň sa tak tvárili. Počas obdobia studenej vojny mala pomer s britským ministrom obrany a ruským atašé zároveň. Keď sa tento románik prevalil, spôsobil politický, sexuálny aj špionážny škandál, známy aj ako Profumov škandál.

V roku 1963 to malo pre všetkých zainteresovaných kruté následky. Britský minister John Profumo musel rezignovať zo svojej funkcie, Christine Keelerová sa dostala za mreže a chápadlá tohto incidentu napokon zhodili z postu aj samotného premiéra Harolda Macmillana, vďaka čomu nastali predčasné voľby a strana konzervatívcov v nich už neuspela.

Profumov škandál je pre Britov škandál storočia. Spoznať ho môžete aj vďaka šesťdielnemu seriálu s názvom Súd s Christine Keelerovou, ktorý si vychutnáte prostredníctvom kanálu Epic Drama už od stredy, 14. apríla o 21:00.

Keď nás vidia / When They See Us (2019)

V roku 1989 bola v Central Parku napadnutá a znásilnená bežkyňa Trisha Meili. Z tohto incidentu vychádza štvordielna miniséria s pracovným názvom Central Park Five, odvodeného od prezývky samotného skutočného prípadu.

Päť teenagerov černošského pôvodu bolo nespravodlivo obvinených z tohto útoku. To premenilo ich životy v nočnú moru. Seriál skúma okrem iného aj témy rasizmu a nespravodlivého súdneho rozsudku, ktorému môžu, ak je systém nastavený nesprávne, čeliť aj nevinní ľudia.

Neortodoxní / Unorthodox (2020)

Štvordielna miniséria, ktorá nahliada do života chasidskej komunity ortodoxných Židov, ktorí sa musia riadiť prísnymi náboženskými pravidlami. Hlavnou hrdinkou je mladá Esther, ktorá sa tento život rozhodne opustiť, spoznať slobodnejší svet a splniť si svoje umelecké sny.

Zachádza až do detailov nefunkčného manželského života, za ktorý je zodpovedná, samozrejme, žena. Ukazuje tiež množstvo zaujímavých zvykov a vysvetľuje, prečo musia mať vydaté ženy po zvyšok života vyholené vlasy alebo samotný sexuálny život členov tejto komunity.

Vychádza z osobných skúseností americko-nemeckej spisovateľky Deborah Feldman, ktorá, podobne ako Esther, opustila svoju ortodoxnú židovskú komunitu a odišla do Nemecka, kde žije dodnes.

Černobyľ / Chernobyl (2019)

Jedna z najhorších katastrof v histórii, za ktorú je zodpovedný človek. Miniséria Černobyľ spracúva túto tragédiu zaujímavým a pútavým spôsobom, pri ktorom budete explóziu jadrovej elektrárne na Ukrajine prežívať priamo s hrdinami, ktorí bojujú a prichádzajú o svoje životy.

Zároveň sledujeme aj cestu za hľadaním vinníka, ktorý bol za túto tragédiu zodpovedný a prečo. Niektoré informácie v seriáli sú však kvôli príbehu skreslené a neodrážajú presné historické udalosti.

Patrí medzi ne napríklad tvrdenie, že oheň z reaktora vypustil do okolia každú hodinu dvojnásobok žiarenia ako v Hirošime alebo scenár, pri ktorom by výbuch z pretaveného reaktora spôsobil, že väčšina Európy by bola neobývateľná. Na samotnom diváckom zážitku zo sledovania to však ani trochu neuberá.

Neuveriteľná / Unbelievable (2019)

Smutný príbeh vychádzajúci zo skutočných udalostí, ktorý prináša tému znásilnenia aj zlyhania vyšetrovateľov na plnej čiare. “Marie” je znásilnená neznámym mužom priamo u seba doma, keď však prichádza otrasená na políciu, namiesto pochopenia a vynaloženia snahy nájsť a potrestať páchateľa, je sama obviňovaná. Dokonca sa dostane pred súd, kde čelí trestnému oznámeniu za priestupok.

Prípad sa pohol vpred až vďaka dvojici novinárov, ktorí sa o Marie začali viac zaujímať. Napokon sa spojili a svojím silným článkom o odhalení toho, čo sa skutočne odohralo, priniesli svetu aj justícii dôležité posolstvo. Prípad znásilneného dievčaťa bol nakoniec poriadne vyšetrený a páchateľ dostal zaslúžený trest.

Údolie sĺz / Sh’at Neila (2020)

Vojnový seriál z prostredia jomkipurskej vojny, ktorá vypukla 6. októbra. V tento sviatočný židovský deň koalícia Egypta a Sýrie začala prekvapivý útok na nepripravený Izrael.

Príbeh sa sústredí na trojicu hlavných postáv a napriek tomu, že je každý z nich úplne rozdielny a z podobne rozdielnych dôvodov sa ocitol na tomto mieste, musia bojovať o prežitie a zároveň splniť svoj pôvodný zámer.

Mrs. America (2020)

Oscarová Cate Blanchett v snímke, ktorá zaznamenáva dôležité udalosti z dejín a boj za schválenie dodatku k Ústave Spojených štátov o rovnoprávnosti medzi mužmi aj ženami. Všetko to začalo pri niekdajšej kráľovnej krásy a konzervatívnej aktivistke Phyllis Schlaflyovej, ktorej sa podarilo vybudovať si okolo seba silné hnutie a priniesť trvalé zmeny.

Seriál ukazuje aj ďalšie vplyvné ženy feministického hnutia, ich osudy a konania, prostredníctvom ktorých vyrozpráva jednu z najtvrdších kultúrnych bitiek sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Génius / Genius (2017-2021)

Seriál Génius sa vo svojich jednotlivých sériách zaoberá veľkými osobnosťami a prináša kvalitnú životopisnú drámu. Prvá ukazuje príbeh muža, ktorému robilo problém získať miesto učiteľa aj doktorát, napokon však odhalil tajomstvá atómu aj vesmíru. Týmto mužom je génius Albert Einstein.

Práve na motívy knihy Waltera Isaacsona – Einstein: Jeho život a vesmír vznikol pôvodne tento seriál. Jeho druhá séria sa sústredí na najkontroverznejšieho umelca 20. storočia – Pabla Picassa. V tomto prípade ožíva v podaní Antonia Banderasa a ukazuje, ako sa mužovi, ktorý sa nedokázal uspokojiť s vtedajším umením, podarilo vytvoriť nový smer.

American Crime Story – Ľudia verzus O. J. Simpson

Prvá séria American Crime Story ukazuje jeden z najväčších amerických súdnych sporov 20. storočia. Začína v momente, kedy je nájdená zavraždená bývalá manželka amerického futbalistu O. J. Simpsona aj s jej novým priateľom. Hlavným podozrivým sa stáva práve O. J. Simpson, ktorý sa k tomu všetkému po vydaní zatykača rozhodne pre útek.

To je však iba začiatok tohto súdneho procesu, ktorý dodnes prináša množstvo otázok. Dôkazy v tomto prípade boli viac než jasné, napriek tomu sa začína súboj medzi justíciou, pravdou a ľuďmi.

Bratstvo neohrozených / Band of Brothers (2001)

V rebríčku najlepších seriálov nakrútených podľa skutočných udalostí nesmie chýbať, dnes už klasika, Bratstvo neohrozených. Ukazuje elitnú jednotku americkej armády z 2. svetovej vojny s názvom Easy Company.

Začiatok série nás zavedie do roku 1942, priamo do prísneho výcvikového tábora. Strelecká rota Easy Company zažíva pozoruhodné úspechy. Až sa dostávame do Francúzska v roku 1944, kde pomáhala dobyť Hitlerovu nedobytnú pevnosť. Vďaka tomuto seriálu spoznáte zaujímavý pohľad na obdobie druhej svetovej vojny z pohľadu amerických vojakov.