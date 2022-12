Známy štadión z MS v Katare čoskoro zmizne: Majú s ním konkrétne plány, mal by skončiť na tomto mieste

Katar ako hostiteľská krajina MS vo futbale musela prijať za ostatné roky množstvo kritiky, ktorá sa týkala aj nedostatočnej infraštruktúry a miest na konanie zápasov. Napokon postavili sedem moderných arén, no jedna z nich bude čoskoro minulosťou. Paradoxne, hovorí sa o nej ako o štadióne, ktorý bol postavený na to, aby zmizol, píše LAD bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

V Katare sa za posledné roky vystavalo sedem moderných veľkokapacitných štadiónov, na ktorých sa konajú zápasy aktuálne prebiehajúcich MS vo futbale. Arabská krajina bola od samého začiatku predmetom viacerých otázok, pričom jednou z nich bolo, čo bude tento malý národ robiť s toľkými štadiónmi.

Problémom bolo, že v Katare nie je dostatočné prostredie na to, aby dokázali zaplniť veľké arény a postupom času by pravdepodobne len chátrali. Nevie sa, ako presne sa využije ďalších šesť, no jeden z novopostavených stánkov bude čoskoro minulosťou. Reč je o Stadium 974, ktorý čaká v dohľadnej dobe demontáž.

Hostil sedem zápasov MS v Katare

Zápas medzi Brazíliou a Južnou Kóreou (4:1), ktorý rozhodol o ďalšom účastníkovi štvrťfinálových bojov, bol posledným podujatím, ktoré sa v Katare na Stadium 974 uskutočnilo. Po tom, čo sa tam v rámci MS odohralo sedem zápasov, bude konštrukcia rozobraná a poslaná preč.

Aréna nesie názov 974 z dvoch konkrétnych dôvodov. Je to presný počet prepravných kontajnerov, ktoré sú súčasťou konštrukcie, pričom ide aj o medzinárodnú telefonickú predvoľbu Kataru. Stavba sa nachádza približne 10 kilometrov východne od centra Dauhy a predstavuje odraz modernej architektúry a najmä obnoviteľného dizajnu.

Čo s ním bude teraz?

Aj agentúra Global Sustainability Assessment System udelila štadiónu najvyššie hodnotenie za dizajn a udržateľnosť. Z hľadiska výzoru ide o arénu, ktorá má pripomínať bohatú obchodnú a lodnú históriu Kataru, pričom na výstavbu boli použité prepravné kontajnery a k tomu železo. Paradoxne, Stadium 974 zožal množstvo pochvaly aj napriek tomu, že kvôli jeho špeciálnej konštrukcii tam nebolo možné zaviesť klimatizáciu a návštevníci sa tak museli „spoliehať“ na prírodné vetranie od mora, keďže 974 je priamo na pobreží.

Rozoberanie konštrukcie je na pláne už čoskoro, no doteraz sa riešilo, kam vlastne štadión poputuje. Pravdupovediac, rieši sa to aj v súčasnosti, pričom existujú primárne dva scenáre. Jedným je ten, že štadión s kapacitou 44 089 divákov bude presunutý do krajiny, ktorá to bude najviac potrebovať z hľadiska futbalovej infraštruktúry.

Podľa Indiatimes je však už teraz rozhodnuté, že ak sa v roku 2030 uskutočnia MS v Uruguaji, štadión pôjde tam. Šanci nahráva fakt, že v roku 2030 to bude presne 100 rokov od prvého svetového šampionátu.