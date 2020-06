Známy herec z Harryho Pottera si zahrá Donalda Trumpa. Jeho podoba s prezidentom USA je neuveriteľná

Milovníci politických seriálov si už čoskoro prídu opäť na svoje. Americká káblová televízna stanica Showtime, ktorej seriály môžete poznať aj z vysielania HBO, uvedie dvojdielnu minisériu, ktorá zmapuje americké prezidentské voľby z roku 2016. Naskytne sa nám tak možnosť preskúmať okolnosti toho, ako sa Donald Trump stal jedným z najmocnejších mužov sveta.

The Comey Rule je názov novej 2-dielnej politickej minisérie, kde si jednu z hlavných úloh zahrá hviezda z čarodejníckej ságy Harry Potter. Informuje o tom web Coming Soon.

Fotografia herca Brendana Gleesona (v Potterovi hral postavu Divookého Moodyho) mnohých prekvapila. Herec sa totiž na aktuálneho prezidenta USA podobá, čo výslednému dielu dodá na hodnovernosti. Stanica Showtime, ktorá seriál bude na území USA vysielať, vôbec prvú fotku zverejnila len pred pár dňami a takmer okamžite rozpútala vášnivé diskusie. Podoba Gleesona s Trumpom je totiž nesmierna.

Predlohou bol literárny bestseller

Čo sa týka plánovanej 2-dielnej minisérie, tak tá bude založená na bestselleri A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership, ktorý napísal bývalý riaditeľ FBI James Comey. Toho si v pripravovanom projekte zahrá herec Jeff Daniels.

The Comey Rule uvidíme koncom novembra, pričom jedna časť bude mať zhruba 2 hodiny. Scenár je inšpirovaný knižnou predlohou, ktorá spracúva mnohé rozhovory zozbierané z jedného roka. Na ich základe sa odhaľujú rôzne okolnosti, ktoré mnohým doposiaľ neboli známe. Kniha odkrýva predovšetkým pracovný vzťah medzi miliardárom Trumpom a niekdajším riaditeľom FBI Comeym. Nejde pritom o biografiu jedného človeka, ale viacerých ľudí, ktorí boli súčasťou veľkej kampane, ktorá pomohla Trumpovi dostať sa k moci.

Ako informuje web Coming Soon, prvá časť minisérie rozoberie vyšetrovanie ruskej tajnej služby, vyšetrovanie e-mailovej komunikácie vtedajšej kandidátky Hillary Clintonovej, ktoré uskutočnila FBI a všetky dôsledky volebnej noci v roku 2016, keď bol Trump zvolený za hlavu Spojených štátov amerických.

Druhá dvojhodinovka The Comey Rule sa zameria viac vzťah medzi Trumpom a Comeym a chaos, ktorý nastal v prezidentskom úrade počas prvých mesiacov jeho vlády.

Známe seriálové tváre

Stanica Showtime sľubuje pútavý projekt, ktorý má navyše aj hviezdne obsadenie. Okrem spomínaného Gleesona a Danielsa v ňom uvidíme viaceré známe televízne tváre. Tešiť sa môžete napríklad na Holly Hunter (The Piano), Jonathana Banksa (Better Call Saul), Oonu Chaplin (Game of Thrones), T. R. Knighta (Grey’s Anatomy), Joea Lo Truglia (Brooklyn Nine-Nine) či Shawna Doylea (House of Cards) a ďalších.

Novú minisériu napísal a zrežíroval Billy Ray, výkonnými producentmi sú Shane Salerno, Alex Kurtzman a Heather Kadin.