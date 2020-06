Vznikne film o princeznej Diane. Hlavnú hrdinku stvárni hviezda slávnej ságy

Zdá sa, že aj napriek stále pretrvávajúcej koronavírusovej pandémii filmoví tvorcovia nezaháľajú. Okrem pomaly opäť sa rozbiehajúcich (kvôli korone stopnutých) produkcií sa ohlasujú aj celkom nové projekty vyšších i nižších rozpočtových ambícií a jedným z nich je aj chystaná životopisná dráma o princeznej Diane. Tá začína naberať celkom slušné ésa Hollywoodu.

Vyzerá to tak, že tohtoročná multimediálna online konferencia festivalu v Cannes prinesie množstvo zaujímavých projektov. Po včerajšom ohlásení výroby nového európskeho veľkofilmu, ktorý zmapuje smutný minuloročný požiar parížskej katedrály Notre Dame, tu máme ďalšie čerstvé informácie o výrobe rovnako zaujímavej snímky. Ako informuje web Deadline, už budúci rok sa začne nakrúcať dráma o princeznej Diane, ktorú bude mať režisérsky pod palcom Pablo Larraín, čilský režisér životopisnej drámy Jackie.

Hviezda z Twilightu v hlavnej úlohe

Toto ale nie je jediné hviezdne meno, ktoré je do projektu zapojené. Podľa zverejnených informácií už bola obsadená aj hlavná predstaviteľka obľúbenej princeznej z Walesu. Dianu si v pripravovanom filme, ktorý ponesie názov Spencer, zahrá herečka Kristen Stewart. Tú si mnohí pamätajú ako Bellu z úspešnej upírskej Twilight ságy, no svoj pôsobivý herecký talent dokázala Stewart ukázať v iných projektoch, kde ju kritici vychválili do nebies. Pre tvorcov chystanej novinky tak bude viac než skvelou voľbou, napokon určitá podoba s Dianou sa jej uprieť skutočne nedá.

Samotný film sa bude odohrávať počas jedného víkendu, kedy si Lady Di uvedomila, že jej manželstvo s princom Charlesom nefunguje tak, ako si predstavovala. Očakávať teda jej kompletný životný príbeh nemusíte. Tvorcovia do snímky s najväčšou pravdepodobnosťou nezakomponujú ani Dianinu tragickú smrť pri autonehode.

Scenáristom snímky bude Steven Knight, ktorého milovníci filmového priemyslu poznajú ako človeka, ktorý napísal napríklad úspešný hororový seriál Peaky Blinders. Nakrúcanie novinky Spencer by malo odštartovať niekedy začiatkom roka 2021.

Keď princezná nechce byť kráľovnou

A prečo sa vôbec režisér Lorraín rozhodol snímku nakrútiť? Jeho odpoveď portálu Deadline je veľmi jednoduchá – vidí v tom akúsi opačnú rozprávkovú zápletku.

„Všetci sme, teda minimálne ja ako zástupca mojej generácie, vyrastali na čítaní a pochopení toho, čo rozprávka vlastne je. Zvyčajne je tam princ, ktorý si nájde princeznú, tá sa stane jeho ženou a následne kráľovnou. Takto vyzerá rozprávka. Keď sa ale niekto rozhodne, že kráľovnou byť nechce a povie, že radšej bude sám sebou, je to veľké rozhodnutie a rozprávka je akoby naopak. A to je srdce celého filmu,“ povedal Lorraín.

Režisér zároveň vyjadril aj nadšenie z obsadenie Kristen Stewart do hlavnej úlohy. Ako priznal, páči sa mu na nej mix záhadnosti a krehkosti, ktorá z nej doslova vyžaruje. „Je silou prírody,“ povedal o nej portálu Deadline.

Príbeh princeznej Diany sa už pokúsilo sfilmovať niekoľko tvorcov. Jedným z najnevydarenejších pokusov bol film z roku 2013 režiséra Olivera Hirschbiegela. V snímke s prostým názvom Diana zahviezdlia herečka Naomi Watts, no film s úspechom prakticky nestretol a mnohí ho označili za prepadák. Svedčia o tom napokon aj hodnotenia na rôznych filmových weboch, ČSFD nevynímajúc. Snáď teda chystaný projekt Spencer dopadne lepšie.