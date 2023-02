Známu ruskú novinárku mali hromadne znásilniť Kadyrovci. Do okupovaného Melitopoľu prišla natočiť reportáž

Ukrajinský Melitopoľ je druhým najväčším mestom Záporožskej oblasti a je okupovaný Rusmi, ktorí sa ho zmocnili počas invázie. Do tohto mesta mala prísť aj známa ruská novinárka, ktorá tu so štábom mala natáčať, no došlo k napadnutiu nielen jej, ale aj televízneho štábu čečenskými jednotkami.

O incidente informoval ukrajinský telegramový kanál Išči svoich, uvádza portál iDnes. Na kanáli sa zverejnila údajná sťažnosť televízie NTV, kde novinárka pracuje. Podľa sťažnosti, ktorú zverejnil aj portál myukraineis.org, mala byť novinárka Oľga Zenkovova 17. januára sexuálne napadnutá jednotkou čečenských bojovníkov z práporu Achmat v hoteli Voronskij. Niektoré médiá hovoria iba o sexuálnom napadnutí, iné o hromadnom znásilnení.

Novinárkinho kameramana Artiomasa Jepifanova mali Čečenci zbiť tak, že utrpel stredne ťažké zranenia, čo majú dokladať správy z Melitopoľskej nemocnice. Aj tu sa správy líšia, niektoré médiá hovoria o ľahkých zraneniach. Zenkovova je známa tvár proruskej propagandy.

Major scandal in Russia.

The TV presenter Olga Zenkova from NTV was sent to occupied Melitopol to record a propaganda piece.

While visiting a restaurant, Kadyrov’s nephew Hasan Ibrahimov and men from his unit walked up to her, beat up her camera man and then raped her. pic.twitter.com/csNvw1kaEi

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2023