Známa sieť čerpacích staníc chce výrazne zredukovať počet prevádzok: Na Slovensku ju využívajú mnohí šoféri, takýto je dôvod

Sieť čerpacích staníc Shell patrí medzi najväčších hráčov aj na slovenskom trhu. Benzínky má rozmiestnené prakticky po celej krajine a využíva ich množstvo domácich obyvateľov. Teraz však prichádzajú prekvapivé správy, podľa ktorých by mala spoločnosť zatvoriť až tisíc takýchto staníc, informuje o tom Kryptomagazín.

Ústup elektromobilite

Ako z najnovších informácií vyplýva, sieť Shell by sa mala zredukovať až o tisíc čerpacích staníc, a to už v horizonte dvoch rokov. Dôvodom by mal byť narastajúci tlak na elektromobilitu a zvyšovanie počtu takýchto vozidiel na cestách. Uvedené zmeny by sa mali dotknúť hlavne Európy a Číny, ktoré z hľadiska elektrických vozidiel patria medzi najatraktívnejšie trhy. Prvých 500 staníc by gigant v oblasti pohonných hmôt mal zatvoriť už v aktuálnom roku.

Samozrejme, stanice ako také zrejme úplne nezmiznú, čaká ich skôr transformácia. „Shell vidí budúcnosť mobility v elektrických vozidlách, preto sa chce zamerať na rozšírenie svojej siete nabíjacích staníc,“ píše Kryptomagazín. Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa celá situácia dotkne aj Slovenska, no je pravdepodobné, že niekoľko prevádzok by mohlo zaniknúť, respektíve zmeniť sa na nabíjacie stanice.

Aj keď sa číslo dosahujúce tisíc čerpacích staníc môže zdať ako veľké, v skutočnosti ide iba o malé percento z veľkej siete. Shell má po celom svete viac ako 43-tisíc čerpačiek, z toho v Európe ich je viac ako 22-tisíc. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Index, je Shell v súčasnosti tretím najsilnejším hráčom na slovenskom trhu a prevádzkuje u nás 100 čerpacích staníc.

Je preto pravdepodobné, že popísané zmeny sa nás dotknú iba minimálne, a to aj so zreteľom na úroveň podpory elektromobility zo strany tunajších vlád.