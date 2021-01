Známa raperka pobúrila internet: Na Instagrame zverejnila video, v ktorom vykopala z hrobu svoju mačku a uvarila ju

Známa raperka Azealia Banks nedávno pobúrila svojich fanúšikov a používateľov sociálnych sietí. Na svoj profil na Instagrame totiž zavesila znepokojivé video. V ňom mala 29-ročná hudobníčka vykopať z hrobu svojho mŕtveho kocúra a následne ho uvariť v hrnci na sporáku.

S veľmi zvláštnou a nechutnou zábavkou sa nedávno na svojom Instagrame s fanúšikmi podelila 29-ročná americká raperka Azealia Banks. Tá totiž mala zdieľať so svetom sériu fotografií i videí, na ktorých vykopáva svojho zosnulého domáceho miláčika – kocúra Lucifera. To ale nebolo všetko – Azealia ho mala následne uvariť v hrnci, informuje web Unilad.

Samozrejme, video už stihlo z jej profilu zmiznúť, raperka ho zrejme vymazala pod tlakom svojich sledovateľov, ktorí jej činy označili za otrasné a nechutné. Pôvodný príspevok na Instagrame mal sprevádzať popisok: „Lucifer 2009-2020. Moja drahá mačička. Ďakujem ti za všetko. Legenda. Ikona. Navždy môj spoločník.“

Video však predtým, než ho Banks vymazala, videli desiatky tisíc jej fanúšikov. Kritika na seba nenechala dlho čakať, aj keď je otázne, či nešlo z jej strany len o nejaký žart a to, čo v skutočnosti varila, bola naozaj jej mŕtva mačka. Videá, samozrejme, unikli aj na ostatné sociálne siete.

Somebody call the police. Azealia Banks dug up her dead cat, cooked it, & made soup 🤮 she going to HELL HELL pic.twitter.com/5INP06cu2w

— Bae (@Prettyasstrini) January 12, 2021