Tehotnú uškrtila, z brucha jej vyrezala dieťa a uniesla ho. V noci popravili prvú ženu v USA po takmer 70 rokoch

Lisa Montgomeryová bola ešte v roku 2007 odsúdená na trest smrti smrtiacou injekciou. Niekoľko rokov predtým sa totiž dopustila ohavného činu, pri ktorom prišlo o svoj život mladé, iba 23-ročné dievča. Bobbie Jo Stinnett bola navyše v tomto období tehotná a Lisa si toto nenarodené dieťa vyrezala priamo z jej brucha a vzala domov do pripravenej kolísky.

Kým prejdeme na samotný brutálny čin, ktorý Lisa Montgomeryová koncom roka 2004 spáchala, je dôležité priblížiť jej detstvo a prostredie, v akom vyrastala. O týchto podmienkach prezradila viac jej setra Diane Mattingly pre BBC.

Podľa jej slov ich biologický otec opustil ešte v ranom detstve a vychovávala ich mama. V prípade Diane však iba do jej 8 rokov, kedy sa dostala do pestúnskej starostlivosti novej rodiny. Lisa mala v tomto období však iba štyri roky a žila aj naďalej so svojou mamou.

Vystavená týraniu odmalička

Ako prezradila Diane, toto obdobie bolo pre ne náročné, doslova podľa nej išlo o strašidelnú domácnosť. Fyzické, psychické aj sexuálne týranie sa stalo pravidelnou rutinou a vychádzalo z rúk ich mamy Judy a jej priateľov.

“Jednu sestru sa podarilo vytiahnuť z týchto podmienok a umiestniť do milujúceho domova, kde bola dobre vychovávaná. Druhá zostala aj naďalej v tejto situácii, ktorá sa stále iba zhoršovala,” prezradila Diane.

Sestry sa počas svojho dospievania vôbec nestretávali, k tomuto okamihu došlo až po dlhých desiatkach rokov. Udalosť, pri ktorej sa streli, však nebola príjemná. Došlo k tomu až priamo na súdnom pojednávaní, ktoré malo za cieľ odsúdiť Lisu. Čím brutálnym sa teda previnila, že súd v americkom štáte Indiana rozhodol po takmer 70 rokoch vykonať prvú popravu ženy?

Písal sa december 2004 a podľa informácií TASR sa Lisa Montgomeryová stretla s istou ženou menom Bobbie Jo Stinnett. Spoznali sa na internete a Lisa mala od Bobbie kúpiť psa, ich osobné stretnutie sa však zmenilo na masaker.

Uškrtila ju a z brucha vyrezala ešte nenarodené dieťa

Podľa BBC Lisa komunikovala s Bobbie cez fórum pre milovníkov psov a pod falošným menom Darlen Fischerová sa zaujímala o jedno z jej šteniat. Keď sa po niekoľkých týždňoch stretli, Bobbie bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. Darlen, alebo teda Lisa, podľa TASR iba 23-ročnú Bobbie škrtila povrazom a keď sa jej ju podarilo zabiť, z tela jej doslova vyrezala malé bábätko, niekoľko týždňov pred narodením.

Tento nechutný a brutálny čin, ktorý Lisa spáchala, mala zjavne dopredu dobre premyslený, keďže si živého novorodenca, narodeného tým najskazenejším a najzvrátenejším spôsobom, aký len môže byť, zobrala ku sebe domov. Vyšetrovatelia sa okamžite pustili do hľadania beštiálneho páchateľa, ktorý môže mať toto na svedomí. Lisu veľmi rýchlo prezradila ich komunikácia cez internet. Napriek tomu, že používala falošné meno a e-mail, podarilo sa im vypátrať IP adresu, z ktorej s Bobbie komunikovala.

Keď polícia dorazila do domu Lisy, bábätko mala uložené v kolíske a snažila sa ich presvedčiť, že ho porodila ona sama minulú noc. Netrvalo teda veľa hodín, kým Lisa putovala do väzenia. Keď vyšetrovatelia v jej príbehu videli medzery, sama sa ku svojmu skutku priznala.

Dnes v noci popravená ako prvá žena po takmer 70 rokoch

Lisa bola v roku 2007 odsúdená na trest smrti a odpykávala si svoj trest vo federálnej väznici v Texase. Termín jej popravy smrtiacou injekciou bol stanovený na 8. decembra 2020, napokon sa však presunul na 12. januára 2021. Včera však ku nemu znova nedošlo. TASR informovala, že dôvodom odloženia jej federálnej popravy bolo zlé psychické zdravie.

“Montgomeryovej právni zástupcovia argumentovali, že ich klientka je mentálne nespôsobilá na popravu a uviedli, že má poškodený mozog, pričom trpí duševnými chorobami, keďže v detstve bola často sexuálne zneužívaná,” opisuje situáciu TASR.

K jej popravde však napokon došlo počas tejto noci a za mŕtvu ju vyhlásili o 01:31 miestneho času, teda 07:31 toho stredoeurópskeho.

“Administratíva odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa v júli 2020 po 17-ročnej odmlke obnovila federálne popravy. Montgomeryová bola odvtedy 11. popraveným odsúdencom. Odvolací súd v utorok popravu Montgomeryovej pozastavil krátko po tom, ako iný súd zrušil pondelkové rozhodnutie súdu v Indiane, približuje AP. Sudca v Indiane rozhodol popravu odložiť z dôvodu možnej duševnej choroby odsúdenej. Najvyšší súd však v noci na stredu svojím rozhodnutím popravu povolil,” informovala o podrobnostiach popravy TASR.

Podľa jej právnikov nemala dostať trest smrti

Poprava 52-ročnej Lisy Montgomeryovej je prvou popravou ženy v USA po takmer 70 rokoch. Napriek tomu, že je zodpovedná za trestný čin takýchto rozmerov, jej právnici si stáli za tým, že trest smrti nemala dostať. Vychádzajú z dlhoročného týrania a jej zlého psychického stavu, ktoré malo jej čin za následok. Z novorodeného dieťaťa, ktoré Lisa uniesla, je dnes 16-ročná tínedžerka, ktorá však kvôli týmto okolnostiam nikdy nemala možnosť spoznať svoju vlastnú mamu.