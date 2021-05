Žlté okresy znamenajú ďalšie uvoľňovanie. Pozrite sa, aké opatrenia platia v tejto fáze COVID automatu

Od budúceho pondelka (24. mája.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. ​Celkovo budú bordové dva okresy, červených 11 a v ružovej fáze ich bude 44. Pribudli aj oranžové okresy, bude ich 13, nové máme žlté okresy, tie budú dva.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu

V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Skalica, okres Turčianske Teplice,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Liptovský Mikuláš, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Prievidza, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senec, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Hlohovec, okres Topoľčany

Aké opatrenia platia v žltej fáze?

Pribudla nám žltá fáza a v nej okresy Hlohovec a Topoľčany. To zároveň znamená aj väčšie uvoľnenie niektorých opatrení. Zvlášť sa to týka kapacity pri niektorých činnostiach. Ostatné opatrenia ostávajú v platnosti. Toto sa bude od pondelka meniť:

otvorené všetky školy, prezenčne už aj vysoké školy s kapacitou na sedenie 50%

hromadné podujatia: V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250. Obmedzenia podľa príslušného semaforu + povinný zoznam účastníkov

V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250. Obmedzenia podľa príslušného semaforu + povinný zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy: Maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu + povinný zoznam účastníkov

Maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri resp. podľa príslušného semaforu + povinný zoznam účastníkov obrady sú povolené bez obmedzenej účasti

bohoslužby: V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250. Postupuje sa podľa semaforu pre cirkvi (duchovnú a pastoračnú službu)

V interiéri sedenie na 50% a v exteriéri 75% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 100 a v exteriéri 250. Postupuje sa podľa semaforu pre cirkvi (duchovnú a pastoračnú službu) návštevy v nemocniciach bez obmedzenia

fitnes: Max. 30 osôb alebo min. 15 m2 / osobu

Max. 30 osôb alebo min. 15 m2 / osobu wellness, aquaparky, kúpele: Max. 50% kapacity na 1 sektor resp.max. počet osôb do 500

Max. 50% kapacity na 1 sektor resp.max. počet osôb do 500 bazény a plavárne: max 50% kapacity

max 50% kapacity obchody a nákupné centrá: bez obmedzenia počtu + hygienické opatrenia

bez obmedzenia počtu + hygienické opatrenia reštaurácie: V interiéri 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi

V interiéri 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi múzeá a galérie: hromadné prehliadky do 30 osôb

hromadné prehliadky do 30 osôb home-office odporúčaný

ubytovacie zariadenia: Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie + bez obmedzenia, čo sa týka ubytovaných hostí

Čo sa týka ostatných fáz, podrobnosti nájdete v platnom a aktualizovanom COVID automate. Ten sa má však ešte v najbližších dňoch meniť. Príprava nového COVID automatu pokračuje a budúci utorok by sa mohla stanoviť jeho konečná podoba. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, v utorok sa na pôde rezortu zdravotníctva uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodlo päť základných princípov nového automatu.

Na ich základe by mali pracovníci ministra pripraviť aktualizované znenie dokumentu a nasledujúci utorok sa o ňom uskutoční ďalšie rokovanie. Na ňom by sa malo dohodnúť jeho finálne znenie. „Ja mám z toho dobrý pocit, v utorok by sme to mali uzavrieť,” zhodnotil Sulík. Čo sa týka piatich základných princípov, mal by sa napríklad znížiť počet aktuálne siedmich pásiem alebo v rámci automatu zohľadniť to, kto je a kto nie je zaočkovaný. Informácie o výhodách potvrdil aj minister zdravotníctva.