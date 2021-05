Nový COVID automat: Mení sa testovanie, zmierňujú sa opatrenia v jednotlivých fázach, pozrite si prehľad

Vláda v stredu schválila aktualizáciu COVID automatu. Reaguje na nové poznatky, ako aj prítomnosť nových infekčnejších variantov nového koronavírusu. Dokument upravujúci protipandemické pravidlá na národnej i regionálnej úrovni má platiť od 17. mája. Jeho súčasťou je aj osem rezortných semaforov a národná testovacia stratégia.

“Pre zachovanie princípu zamedzenia eskalácie epidemiologickej situácie na vzostupe epidémie, resp. postupného zlepšovania situácie pri poklese je nutné revidovať niektoré opatrenia,“ uviedlo v materiáli ministerstvo zdravotníctva.

Do úvahy sa berú 4 parametre

Aktualizovaný dokument pri klasifikácii epidemiologickej situácie na národnej úrovni berie do úvahy:

7-dňovú incidenciu prípadov z PCR + Ag testov, prípadne podiel pozitívnych osôb z celkového počtu PCR testov,

počet vykonaných PCR testov a pozitivita testov = podiel pozitívnych osôb z celkového počtu PCR testov v %, sa používa namiesto 7-dňovej incidencie v prípade, keď počet vykonaných testov za jeden týždeň klesne pod kritickú hranicu, ktorá sa stanový osobitným uznesením.

ďalej počet akútnych hospitalizovaných pacientov na národnej úrovni a

efektívne reprodukčné/ rastové číslo.

Pokiaľ 3 zo 4 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak sa celá republika riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do daného stupňa varovania. Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane, ak sa dosiahnu 3 zo 4 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania nasleduje najbližší pondelok po prehodnotení indikátorov.

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť kritérium počtu hospitalizácií a aspoň dva ďalšie limity. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia a zároveň nie skôr ako dva týždne od predošlého prechodu do nižšieho stupňa varovania. Dvojtýždňové moratórium prechodu do nižšieho stupňa varovania dáva priestor na zhodnotenie dopadu opatrení na epidemický vývoj.

Zmierňujú sa opatrenia pre jednotlivé fázy

Aktualizovaný COVID automat uvoľňuje doterajšie obmedzenia pri organizovaní hromadných podujatí, od desiatich osôb môžu byť realizované už v II. stupni varovania, svadby, kary a oslavy v prevádzkach verejného stravovania už v 1. stupni varovania pri maximálnom počte 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri. Organizátor podujatí a osláv musí mať k dispozícii zoznam účastníkov.

Zmierňujú sa obmedzenia pri konaní verejných bohoslužieb, návštev fitnes, wellness, kúpeľov a akvaparkov, kde sa navyšuje doterajší limit návštevníkov, prístupnejšie budú aj návštevy hospitalizovaných v nemocniciach. Rovnako sa zmierňujú aj opatrenia pri organizácii športových súťaží. V interiéroch reštaurácií si budú môcť hostia posedieť už vo fáze II. stupňa ostražitosti, za jedným stolom budú môcť sedieť najviac štyri osoby.

Rezortné semafory a opatrenia

Covid automat a pravidlá definované vyššie predstavujú logický rámec opatrení s odvolaním na rezortné semafory, ktoré prinášajú nevyhnutný detail a konkrétnejšie pravidlá pre jednotlivé druhy činností. Dané dokumenty sú:

školský

športový

kultúrny

cirkevný

sociálny – Sociálne služby

sociálny – ZSS

dopravný a cestovného ruchu

cestovný

nemocničný pre návštevy

Testovanie

Národná testovacia stratégia dopĺňa Covid automat. Na základe stanovenej úrovne rizika Covid automatom sú nastavené pravidlá obzvlášť pre skríningové testovanie. Skríningové testovanie tvorí spolu s diagnostickým a monitorovacím testovaním na COVID-19 testovaciu stratégiu v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-Cov-2. Tento dokument sa venuje len skríningovému testovaniu.

Skríningové testovanie je určené na identifikáciu infikovaných osôb, ktoré sú bez príznakov a bez známeho alebo predpokladaného vystavenia účinkom SARS-CoV-2. Vykonáva sa na identifikáciu osôb, ktoré môžu byť infekčné, aby bolo možné prijať opatrenia na zabránenie ďalšiemu prenosu, o napr. skríningové testovanie v ZSS, nápravných zariadeniach, firma testujúca svojich zamestnancov, škola testujúca svojich žiakov, študentov, učiteľov a zamestnancov, testovanie pred hromadným podujatím a pod. Zároveň slúži na odhalenie klastrov a/alebo ohnísk šírenia infekcie v určitom type zariadenia, prostredia alebo komunít.

Výnimky z testovania

Očkované osoby 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou

Osoby 4 týždne po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou

Osoby 14 dní po 1.dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak prekonali

ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní

ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní Osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní

Deti do ukončenia 1.stupňa základnej školy

COVID automat, ktorý v stredu schválila vláda, prináša výrazné uvoľnenie. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že aj preto ho podporili.

“Zároveň sme sa s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) dohodli, že v najbližších 14 dňoch budeme mať niekoľko stretnutí a zapracujeme ďalšie zmeny, ak sa na nich dohodneme,” povedal Sulík. Ako tvrdí, ide im o to, aby ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, mali čo najmenej, respektíve žiadne obmedzenia. O novinkách budeme informovať.