Zlom v prípade Gabby Petito: Pitva potvrdila, že mŕtve telo patrí jej, išlo o vraždu. Brian sa stále hľadá

Po jedenástich dňoch sa rodičia mladej influencerky Gabby Petito dočkali odpovede na otázku, kde sa ich zmiznutá dcéra nachádza. Naplnili sa však tie najtragickejšie predpovede. Ako sme vás informovali, v utorok sa uskutočnila pitva nájdeného tela dievčaťa, ktoré sa zhodovalo s hľadanou Gabby. Portál BBC iba pred niekoľkými hodinami informoval o jej výsledkoch, na ktoré čakala nielen rodina dievčaťa, ale aj ľudia z celého sveta, ktorí verili, že sa Gabby podarí nájsť živú a v poriadku.

V nedeľu sa vyšetrovateľom po intenzívnom pátraní podarilo nájsť v národnom parku v štáte Wyoming pozostatky dievčaťa, ktoré už podľa prvotných informácií malo patriť Gabby. Aby však mohla FBI s istotou túto informáciu potvrdiť, bola nariadená pitva.

Podľa informácií BBC FBI po nej konečne potvrdila, či išlo o Gabby. Na jej rodičov čakali smutné správy, pretože pitva dokázala, že mŕtve telo patrilo skutočne jej. Okrem toho prezradila aj spôsob úmrtia. Ako mnohí predpokladali, išlo o vraždu. Koroner však ešte presnejšie neurčil, akým spôsobom k nej malo dôjsť.

FBI Denver o týchto skutočnostiach informovala na Twitteri, kde ľudia, ktorí celý prípad sledovali, začali v komentároch vyjadrovať úprimnú sústrasť.

#FBIDenver appreciates the collaboration of all agencies and personnel who assisted in the search, recovery, and identification efforts. @NatlParkService @forestservice @GrandTetonNPS @BridgerTetonNF pic.twitter.com/2CWXNBMUn2

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021