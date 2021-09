Gabby pred zmiznutím poslala záhadnú SMS správu. Brianov dom aktuálne prehľadáva polícia, označili ho za miesto činu

Prípad Gabby Petito sa stále intenzívne vyšetruje. Iba včera sme vás informovali o tom, že našli telo, ktoré sa zhoduje s mladou influencerkou. Na presnú príčinu úmrtia nájdeného dievčaťa aj potvrdenie totožnosti tela ešte čakáme. Na povrch však vyplávali ďalšie nové zistenia.

Po tragickej správe o tom, že by nájdené pozostatky mohli skutočne patriť Gabby, jej otec, Joseph Petito, na svojom Twitteri pridal fotografiu s popisom zlomeného srdca a textom, že sa dotkla sveta. V komentároch dostal od sledovateľov z celého sveta množstvo podpory.

Po tom, čo priateľ zmiznutého dievčaťa Brian Laundrie záhadne zmizol, na upozornenie jeho rodičov začalo pátranie aj po ňom. Zatiaľ sa ho polícii nepodarilo nájsť. Vyšetrovatelia však predpokladajú, že by sa mohol ukrývať vo floridských močiaroch. Aktuálne sa pátranie po ňom sústreďuje na prírodnú rezerváciu na Floride. Oblasť prehľadáva 50 dôstojníkov.

Vzhľadom na záhadné okolnosti jeho návratu zo spoločného výletu s Gabby, odmietanie Briana čokoľvek povedať alebo jeho zmiznutie, je podľa verejnosti hlavným podozrivým v prípade Gabby práve on. Nič však ešte momentálne nie je úplne jasné.

Zatiaľ polícia o týchto spojitostiach mlčí. V pondelok ráno podľa CNN FBI prehľadala rodinný dom, v ktorom Brian strávil posledné dni pred zmiznutím. Dostali súdny príkaz na obhliadku, pri ktorej museli rodičia opustiť dom a neskôr boli vypočúvaní. Vyšetrovatelia si zobrali niekoľko Brianových vecí a odtiahli aj jeho kabriolet. Dom zároveň vyhlásili za miesto činu.

Príkaz na prehliadku vydal sudca ešte v piatok, teda v ten istý deň, kedy Bran zmizol a dva dni predtým, než boli objavené pozostatky dievčaťa zodpovedajúce Gabby.

FBI Tampa informovala na svojom profile na Twitteri, že prebieha obhliadka majetku rodiny Laundrieovcov, ktorá súvisí s vyšetrovaním prípadu Gabby Petito. Okrem toho uviedli, že ďalšie informácie nemôžu poskytnúť, pretože ide o aktívne a prebiehajúce vyšetrovanie.

#UPDATE: The #FBI is executing a court-authorized search warrant today at the Laundrie residence in North Port, FL relevant to the Gabrielle “Gabby” Petito investigation. No further details can be provided since this is an active and ongoing investigation. @FBIDenver pic.twitter.com/uxrtVNIZ4u

— FBI Tampa (@FBITampa) September 20, 2021