Zlom v prípade Britney, konečne môže byť slobodnejšia. Jej otec po 13 rokoch už nebude mať nad ňou kontrolu

Britney Spears po dlhoročných sporoch zvíťazila. Iba pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o jej pokračujúcom súdnom boji s otcom, ktorý mal kontrolu nad jej majetkom aj celým životom. Celých 13 rokov mal nad ňou moc, konečne sa to zmenilo.

Život Britney bol v rukách jej zákonných zástupcov od roku 2008. Jej otec Jamie Spears tak dostal kontrolu nad jej majetkom aj ďalšími aspektami života, informuje BBC. Dokonca prišla aj o opatrovníctvo svojich vlastných detí, o ktoré sa ďalej nemohla starať.

Roky žiadali jej oslobodenie

Fanúšikovia speváčky obávajúci sa o jej duševné zdravie vytvorili hnutie Free Britney, ktoré odštartovalo v náväznosti na rozhodnutie súdu o zbavení svojprávnosti. Vydesili ich aj podozrivé príspevky, ktoré Britney pridávala na svoj Instagram a začali v nich hľadať rôzne znamenia či volanie o pomoc.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Britney Spears (@britneyspears)

Všetko to začalo po neúspešnom a búrlivom manželstve s tanečníkom Kevinom Federlineom, s ktorým má dvoch synov. Jej psychickému zrúteniu okrem iného predchádzala aj závislosť na drogách, tlak showbiznisu, manažérov aj producentov. Keďže správanie Britney bolo nevyspytateľné, psychiatrické hodnotenia zneli jasne. Speváčka sa už nedokáže o seba postarať sama. Šok vyvolala aj v momente, kedy si to z pobytu v liečebni namierila priamo do kaderníctva, kde si nechala oholiť hlavu.

Po krutých časoch konečne víťazstvo

Po dlhých rokoch nastal konečne v prípade Britney zlom a mnohí sa môžu tešiť z veľkého víťazstva. Speváčka svoje uplynulé roky opisovala ako kruté. Teraz je však všetko inak a konečne dostala zo strany otca očakávané správy.

Otec sa konečne vzdal jej opatrovníctva

Jamie Spears na súde uviedol, že sa stal cieľom neoprávnených útokov, a preto sa rozhodol Britney ustúpiť a vzdať sa jej opatrovníctva. Podľa slov jej právnika Mathewa Rosengarta ide o dôležité víťazstvo pre speváčku a ďalší krok, ktorý môže priniesť spravodlivosť.

Najväčšiu mediálnu pozornosť získal spor Britney až tento rok, kedy bol vydaný dokument s názvom Osloboďte Britney Spears z dielne The New York Times. Otec ju mal počas tohto obdobia držať na liekoch proti jej vôli alebo ju nútil do koncertovania.