Zle sa tu dýcha, opisujú Česi „peklo“ v Chorvátsku: Smutné zábery ukazujú požiar, ktorý môže byť najhorším za 10 rokov

Posledné hodiny prichádzajú z Chorvátska mimoriadne smutné správy. Ako sme vás informovali, hrozí tu najhorší požiar za posledných 10 rokov. Včera dokonca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozornilo na zvýšené riziko požiarov v Chorvátsku a vyzvalo ľudí k obozretnosti. Stránka venovaná chorvátskym hasičom celú situáciu dokumentuje na sociálnej sieti a zo záberov, ktoré zdieľajú, naskakujú zimomriavky.

Plamene zachvátili obľúbenú destináciu Slovákov. Krušné chvíle tu zažili hasiči aj túto noc, potvrdzujú to zábery zdieľané na facebooku. Viaceré z nich zachytávajú oheň v Trogire, kam sa vydáva na dovolenku aj množstvo našincov a túto lokalitu priam zbožňujú.

Niektorí odkazujú, aby ľudia zostali doma, ďalší hovoria, že sa nie je čoho báť

Vo facebookovej skupine „Milujeme Chorvatsko“ sa ozvalo viacero Čechov, niektorí vyjadrili obavy, či je aktuálne návšteva Chorvátska bezpečná.

„Viem, že otázok na požiare je tu dosť. Chcem sa opýtať na Bašku. Budúci týždeň tam ide dcéra s babičkou, a, samozrejme, pôjdu, len ma zaujíma, či je to cítiť aj tam. Myslím dym, popol a tak ďalej,“ opýtala sa jedna z členiek.

Kým niekto jej v komentároch odporučil, aby nikam nechodili, objavili sa aj skúsenosti ľudí, ktorí sa tam aktuálne nachádzajú a uviedli, že v tejto časti krajiny je situácia dobrá.

Hmla z dymu a problém s dýchaním

No nie každý má to šťastie. Jeden Čech pred pár hodinami zdieľal fotografie a opísal svoju skúsenosť s požiarmi. „Sme v Živogošće. Nakoľko sa aktuálne informácie ohľadom požiaru nedali skoro dohľadať, tak prikladám moju skúsenosť. Okolo 18. hodiny sme išli loďou na Makarskú. V tej dobe leteli dve lietadlá a usilovne hasili. Neboli vidieť takmer žiadne otvorené ohne. K večeru, kedy už lietadlá nelietali, sme napočítali približne 10 ohnísk, ale v relatívne malom rozsahu. Podľa toho, čo sme videli, sme sa vlastne upokojili, nakoľko to asi naozaj majú machri hasiči pod kontrolou,“ chcel upokojiť vystrašených dovolenkárov.

No dostal na to odpoveď, podľa ktorej situácia taká pokojná nie je. „Je vidieť, že nie ste v Tučepi, písali by ste niečo iné. Sú stále vidieť ohniská a máme tu od dymu hmlu a zle sa tu dýcha. Cez deň sa to dalo, ale teraz v noci je to horšie,“ uviedla Češka v Chorvátsku ešte pred niekoľkými hodinami s tým, že verí, že do rána to bude lepšie.

„My na to pozeráme už dva dni a dve noci z balkóna z Čiova a nevyzerá to tak nevinne,“ podotkol niekto ďalší a priložil fotografiu plameňov, ktoré sa im podarilo odfotografovať.

Čo sa deje?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ešte včera upozornilo na zvýšené riziko požiarov v Chorvátsku.

„Aktuálne chorvátske záchranárske zložky (hasiči, polícia, civilná ochrana, záchranné zdravotnícke služby) bojujú s požiarmi v priľahlej oblasti Makarskej (Skradin, Smoković, Gornji Tučepi v oblasti Čovići) a situácia na mieste je stále zložitá,“ uviedlo ministerstvo na webe pred niekoľkými hodinami.

Dodalo, že oheň prenikol aj do prírodného parku Biokovo a zachvátil neďaleký ranč v Gornji Tučepi. „Ozývali sa silné detonácie (pravdepodobne výbuchy mín z obdobia vojny),“ priblížil rezort. Vo vybraných miestach bola nariadená čiastočná evakuácia. Vo štvrtok ráno bola podľa hasičov situácia v Tučepi aj v oblasti mesta Podgora pokojná, no naďalej vážna.

V tejto súvislosti MZVEZ odporúča byť obozretný, nezdržiavať sa v postihnutých oblastiach, prípadne, ak je to možné, vyhnúť sa cestovaniu do požiarom postihnutých oblastí. „Slovenským občanom nachádzajúcim sa v postihnutých oblastiach odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek,“ doplnilo ministerstvo.

„V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať slovenských policajtov v chorvátskom Trogire (+421 908 723 526), prípadne v chorvátskej Crikvenici (+421 908 723 525),“ uvádza sa na stránke rezortu diplomacie. Občania môžu využiť aj tiesňovú linku Veľvyslanectva SR v Záhrebe (+385 99 369 0906) a v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.30 h aj Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).