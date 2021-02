Živili sa potkanmi a kokosovými orechmi. Troch Kubáncov zachránili po 33 dňoch na opustenom ostrove

Americká pobrežná stráž zachránila troch Kubáncov, ktorí prežili na opustenom ostrove Anguilla Cay až 33 dní. Ostrov sa nachádza pri Bahamách v Atlantickom oceáne.

Dvaja muži a jedna žena na ostrov doplávali po tom, ako sa im prevrátil čln. Pobrežná stráž ich previezla do nemocnice na Floride. Nikto z nich však nemal vážnejšie poranenie a následne boli odovzdaní americkej Imigračnej a colnej službe.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

Ako informuje The Guardian, pobrežná stráž ich našla pri rutinnej misii už v pondelok. Jeden z pilotov pobrežnej stráže povedal, že hliadkoval v oblasti ostrovov ležiacich medzi Kubou a pobrežím USA, keď začul volanie o pomoc. Pri opakovanom prelete v nižšej nadmorskej výške spozoroval na malom ostrove tri osoby. Tie sa snažili na seba upútať pozornosť vlajkami a tiež veľkým krížom vytvoreným na zemi.

Keďže pobrežná stráž nemala možnosť ich okamžite zachrániť, zhodili im vysielačku, potraviny a vodu, a zachránili ich nasledujúci deň. Nie je jasné, či ide o migrantov alebo iba o osoby, ktoré sa stratili na mori.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021