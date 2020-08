Zistili, prečo sa žiletky tak rýchlo otupia, napriek tomu, že chlpy sú 50-krát mäkšie ako oceľ

Problém, ktorý sa týka každého, kto používa na holenie žiletky. Či chceme alebo nie, po čase sa jednoducho vyštrbia, otupia a môžeme ich vyhodiť. Prečo k tomu ale dochádza? Na to sa pozreli vedci z Massachusettskej technickej univerzity (MIT).

Holiace strojčeky a ich žiletky sa bežne vyrábajú z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú brúsené tvrdšími materiálmi, napríklad diamantovými kotúčmi. Kým bežné nože si vyžadujú pravidelné ostrenie, žiletky po použití a zatupení vyhadzujeme. Ako je to ale možné, že sa čepele holiaceho strojčeka zatupia tak rýchlo, napriek tomu, že chĺpky sú až 50-krát mäkšie ako oceľ?

Už jeden chlp dokáže poškodiť čepeľ

Ako píšu vedci MIT v tlačovej správe publikovanej na EurekAlert, už jeden pramienok chlpov dokáže spôsobiť defekty v mikroskopickej štruktúre čepele. Po vytvorení jedného narušenia je následne čepeľ náchylnejšia na ďalšie defekty, čo má za následok, že sa potom rýchlo otupí.

Na pochopenie deformácie vedci jednoducho zakúpili niekoľko jednorazových holiacich strojčekov. Po každom oholení skúmali čepele pomocou elektrónového mikroskopu. Napokon celý proces simulovali a zostrojili malý mikromechanický prístroj a celý proces holenia zaznamenávali.

Nedokonalosť chĺpkov

Experiment odhalil, že čepele sa takmer neopotrebujú, keď narazia kolmo na chlpy. Ak však narazili pod iným uhlom, nastávali v oceli štrbiny. Keďže chlpy ale nerastú pravidelne, nie je možné zabezpečiť pri holení vždy dokonalý uhol.

Ďalšou vecou sú samotné deformácie aj v prípade novej žiletky. Na nich sa tiež dajú nájsť drobné praskliny, ktoré vznikajú pri metalurgickom procese kryštalizácie ocele. Ak práve na toto miesto narazí chĺpok pod zlým uhlom, tendencia vyštrbenia je oveľa väčšia.

Odporúčanie pre výrobcov

Vedci teraz chcú aby vďaka im poznatkom výrobcovia žiletiek prispôsobili výrobu a začali tak vyrábať odolnejšie čepele. Ideálne by podľa nich bolo, aby proces tvrdnutia ocele upravili tak, aby vznikla homogénnejšia štruktúra, ktorá by obmedzila drobné trhliny na materiály. Tým by vyrobili čepele s dlhšou životnosťou.