Ak si nájdete šedivý vlas, neľakajte sa. Vedci prišli na to, ako tento proces zvrátiť

Ak si na hlave nájdeme šedivý vlas, znamená to, že mladosť sa pomaly vytráca a aj v našom tele nastávajú procesy, ktoré vedú k strednému veku. Je pravdou, že niektorí ľudia si nájdu šediny už v pomerne mladom veku, iní majú vlasy bez šedín aj keď majú viac ako 40 rokov.

Pre tých, ktorí si nájdu šedivý vlas však majú vedci ešte nádej. V štúdii uverejnenej v bioRxiv vedci naznačujú, že proces šedivenia nemusí byť trvalý a je možnosť prinavrátiť si pôvodnú farbu vlasov, uvádza IFL Science.

Môže za to stres

Na uskutočnenie štúdie zozbierali vedci vlasy od 14 osôb rôzneho etnického pôvodu a pohlavia, a identifikovali ich zafarbenie od koreňa až po špičky vlasov. Zameriavali sa na sivé miesta a na ich prekvapenie našli vlasy, ktoré boli sivé už pri koreni, ale aj také, ktoré boli sivé v priebehu rastu, avšak pri koreni mali normálnu farbu.

Následne uskutočnili analýzu vzoriek a skúmali proteínové profily jednotlivých častí vlasov. Výsledky ukázali, že sivé vlasy obsahovali veľké množstvo zmenených mitochondriálnych proteínov, ktoré sa bežne podieľajú na energetickom metabolizme.

Je ale zaujímavé, že mnohé z týchto proteínov sú regulovateľné mierou stresu, okrem toho sú ale spojené tiež s vekom a degradáciou DNA. Viaceré z týchto účinkov je však možné zmierniť zmenou životného štýlu, napríklad pravidelným cvičením či prechodom na zdravú stravu.

Vedci mali pri výskume podozrenie, že za zmenou farby vlasov mohol stáť aj stres. Preto požiadali účastníkov štúdie, aby im opísali svoje najviac a najmenej stresujúce okamihy za posledný rok a poskytli tiež presné dátumy týchto udalostí.

Výrazná zmena v období stresu a pokoja

Ich výsledky odhalili, že zvrátenie rastu šedín vždy súviselo s obdobiami, kedy dotyční ľudia prežívali nízke napätie a málo stresu.

Najvýraznejším príkladom bola 30-ročná Aziatka, ktorej vlasy obsahovali sivú časť dlhú dva centimetre, po ktorých sa však vlasy vrátili k pôvodnej farbe.

Ako zistili, presne v tom období prežívala obdobie vysokého stresu, lebo sa rozvádzala so svojím manželom. Obdobie trvalo dva mesiace, pričom je známe, že približne jeden centimeter vlasov narastie v priebehu jedného mesiaca.

Iný účastník získal zase počas dvojtýždňovej dovolenky naspäť farbu svojich vlasov, čo ukázalo, že aj krátkodobé zníženie stresu môže prinavrátiť pôvodnú farbu vlasov. Vedci v skutočnosti našli dôkaz, že vlasy môžu úplne zmeniť svoju farbu už za 3,7 dňa, aj keď zvyčajne tento proces trvá dlhšie.

Tieto zistenia boli realizované iba na malej vzorke, a tak poskytujú iba akési naznačenie, ako by to celé mohlo fungovať. Významné je ale identifikovanie konkrétnych proteínov zodpovedných za vznik šedín. Na tie by sa mohli zamerať farmakológovia a vytvoriť tak nové a účinné lieky, ktoré by mohli rozvoj potláčali.