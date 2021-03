Zima ešte neskončila. Teploty klesnú pod -15 stupňov a pripravte sa aj na sneženie, varuje SHMÚ

Na Slovensku sa počasie ochladí a zosilnejú aj nočné mrazy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Aktuálne postupuje cez Slovensko ďalej na juh až juhovýchod studený front. “Prináša veľkú oblačnosť, zosilnenie vetra, zrážky, ale aj ochladenie, a tak sa od severu dážď mení na sneženie. Od stredných polôh sa miestami vytvorí aj snehová pokrývka, v nižších polohách len ojedinele,” predpovedajú meteorológovia.

Nízke teploty aj sneženie

Ako informuje imeteo.sk, počas víkendu sa na Slovensko vráti zima, sneženie aj mrazy. Ak ste už odložili zimné bundy, zrejme išlo o predčasné rozhodnutie. Teploty boli v posledných dňoch nadpriemerné, no na skutočnú jar si ešte budeme musieť počkať. Sneženie by sa v priebehu ranných hodín malo na našom území rozširovať od severu. Snežiť by malo predovšetkým v Žilinskom, v Prešovskom a na severe Banskobystrického a Košického kraja.

Za studeným frontom sa oblačnosť rýchlo zmenšuje, čo sa na Slovensku začne diať už v piatok večer. V chladnom vzduchu sa podľa meteorológov rozšíri tlaková výš, následkom čoho bude rýchlo slabnúť aj vietor. Zosilnejú tak nočné mrazy.

“V dolinách a kotlinách teplota klesne aj pod mínus desať stupňov Celzia, ojedinele bude až okolo mínus 15 stupňov Celzia. Aj cez deň bude o málo chladnejšie oproti dlhodobému priemeru,” spresnil SHMÚ. Chladnejšie obdobie bude pretrvávať aj začiatkom budúceho týždňa. Oteplenie meteorológovia očakávajú až približne v jeho druhej polovici.

V noci na nedeľu (7. 3.) môže na niektorých miestach Slovenska klesnúť teplota vzduchu až na -16 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa pred nízkymi teplotami od soboty (6. 3.) 23.00 do nedele 9.00 h. Výstraha platí pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Rožňava.

Počasie na víkend

Sobota: Prevažne polooblačno. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 0 až -3 a najvyššie denné 3 až 6 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -1 až -6 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -1 až -5 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná -3 stupne C. Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -6 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -11 a najvyššia denná -9 stupňov C.

V nedeľu malá oblačnosť. Teploty 3 až 8 stupňov C. Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -2 až -5 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -3 až -8 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C. Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -3 až -7 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná 1 stupeň C. Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -2 stupne C. Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná -5 stupňov C.