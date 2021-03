Rezort zdravotníctva vydal nové pokyny na liečbu COVID-19. Takto má postupovať každý pozitívny pacient

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydalo pokyny pre lekárov, pacientov aj ich príbuzných pri domácej liečbe ochorenia COVID-19. Informuje aj o odporúčaných postupoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako vo štvrtok uviedlo ministerstvo, poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote.

Metodické usmernenia rezortu zdravotníctva nájdu odborníci aj široká verejnosť priamo na jeho webstránke alebo webe Štandardné postupy. MZ SR pripomenulo, že dokumenty priebežne prepracúvajú a aktualizujú. Zriadilo aj stránku covidvnemocniach.sk, ktorá je určená pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov.

MZ SR pacientom s novým koronavírusom a ich príbuzným v domácom prostredí radí, aby boli vybavení pulzným oxymetrom a vedeli, ako ho používať. Ďalej by mali mať tlakomer či teplomer. Zároveň informuje o vhodných liekoch a tiež o tom, ako podporiť imunitný systém. Materiál tiež hovorí o tom, kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.

Aké lieky mať doma?

Z liekov by ste mali doma mať: vitamín C, vitamín D a zinok, ktoré pomáhajú štandardnej funkcii imunitného systému, lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná pre deti do 15 rokov), Je možné použiť aj lieky s obsahom naproxenu a diklofenaku. Pri vysokých horúčkach je vhodné zníženie telesnej teploty pomocou vlažnej sprchy.

Kým paracetamol nemá protizápalový účinok, ostatné menované liečivá áno a na základe niektorých štúdií sa ukazuje užitočnosť ich podania vo včasných fázach infekcie, pri ktorej dokážu znížiť rozvoj zápalového procesu, zabrániť komplikáciám a zlepšiť prognózu pacientov. Paracetamol sa s ostatnými liečivami môže kombinovať, avšak kombinácie ostatných protizápalových liekov neposkytujú zásadný prospech v porovnaním s výskytom nežiadúcich účinkov.

U všetkých týchto liečiv je dôležité správne dávkovanie, pričom v praxi sa paradoxne stretávame hlavne s poddávkovaním, výnimočne so zbytočnými kombináciami viacerých liečiv

Dávkovanie u dospelých

Paracetamol: 10 – 15 mg/ kg telesnej hmotnosti, maximálne 4 x 1000 mg v priebehu 24 hodín

Ibuprofen: 400 mg v minimálne štvorhodinových intervaloch, denná dávka by nemala prekročiť 1200 mg.

Kyselina acetylsalicylová: 500-1000 mg v 4 – 8 hodinových intervaloch, maximálne 4 gramy denne

Naproxen: 275 mg sa podáva 2 – 3x denne

Diklofenak: 25 – 50 mg sa podáva 3 – 4 x denne, pričom denná dávka by nemala prekročiť 150 mg.

Kašeľ

Ešte pred silnejším rozvinutím príznakov ochorenia je vhodné užívať lieky s obsahom ambroxolu, alebo bromhhexinu, ktoré okrem toho, že podporujú vylučovanie a zriedenie hlienu v laboratórnych podmienkach preukázali schopnosť znížiť prienik vírusu do buniek, avšak v tomto smere prebiehajú ďalšie štúdie. Dospelí užívajú 24 – 48 mg bromhexinu rozdelených do troch dávok resp. 60 – 75 mg ambroxolu denne.

Komfort pacientov zlepšujú aj lieky s obsahom acetylcysteínu a erdosteínu nielen vďaka účinku na štruktúru hlienu v dýchacích cestách ale tiež svojim protizápalovým a imunomodulačným účinkom.

Pri rozvinutom suchom kašli, čo je častý príznak ochorenia je vhodné podávať antitusiká, ktoré sú dostupné v rôznych liekových formách. Avšak, niektoré výskumy poukazujú na to, že často užívané antitusikum dextrometrofan môže spôosobať zhoršenie infekcie, preto je vhodnejšie konzultovať s farmaceutom iné vhodné a dostupné liečivá.

Bolesť hrdla

V lekárenskej praxi je dostupné veľké množstvo lokálne účinkujúcich liekov v rôznych formách – kloktadlá, spreje, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce dezinfekčné látky a lokálne anestetiká.

Užívanie lokálnych dezinficiencií – iódovaný povidón, chlorhexidin, benzydamín a iných – jednak zníži bolestivé pocity pacienta, ale zároveň redukuje nákazlivosť vydychovanými kvapôčkami.

Verejná lekáreň je aj v čase pandémie najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa v každom okamihu nachádza kvalifikovaný odborník vo všetkých oblastiach tzv. samoliečenia. Všetky uvedené odporúčania je preto vhodné konzultovať so zohľadnením individuálnych aspektov konkrétneho pacienta. Na tiesňovú linku 155 volajte v prípade kolapsového stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate

Dodržiavajte karanténu

.Základnou podmienkou je dodržiavať karanténu. Pacient si má dvakrát denne merať teplotu, tlak a pulz a dva až trikrát denne si merať saturáciu oxymetrom. O zdravotnom stave by si mal pacient robiť poznámky, aby o nich vedel informovať lekára či zdravotníckych záchranárov. O svojom zdravotnom stave by mal hovoriť s rodinou či príbuzných pravidelne kontrolovať. Samozrejmosťou je pravidelné vetranie domácnosti. Pacient by mal mať tiež pripravený zoznam všetkých liekov, ktoré užíva.

Pitný režim a stravovanie

Strava pacienta by mala byť vyvážená a ľahká, v jedálničku by nemali chýbať ovocie a zelenina. Dôležité je aj zvýšiť príjem tekutín a dbať na odpočinok. Pri pocite plného nosa či bolesti hrdla pomôžu voľnopredajné kvapky do nosa a pastilky na cmúľanie. Pri zvýšenej teplote alebo horúčke možno užívať napríklad acylpyrín, paracetamol či podobné liečivá. Ak pacient trpí kašľom, lekárnik mu poradí vhodný typ voľnopredajného lieku. Imunitu podporia vitamín D, zinok či vitamín C.

Kontakt lekára a volanie na 155

Svojho lekára by mal pacient kontaktovať pri pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus, ďalej pri telesnej teplote nad 38 stupňov Celzia trvajúcej viac ako tri dni, pri bolesti na hrudníku, kašli, zhoršujúcom sa dýchaní, zhoršenom príjme tekutín a stavoch so zníženým množstvom moču či pri zhoršovaní sa stavu napriek domácej liečbe.

Zdravotníckym záchranárom treba volať pri pocite nedostatku vzduchu a zadýchaní sa pri bežných aktivitách, ako pohyb v domácnosti, rozprávanie či telefonovanie. Tiež pri pocite tlaku na hrudi, vykašliavaní krvi, bledosti, modrých perách, tiež keď oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92 percent, pri pocite na odpadnutie, zmätenosti či pri strate vedomia.

Pri ukončení karantény podľa MZ SR treba tiež kontaktovať svojho všeobecného lekára, informovať ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch. Spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebehu choroby.