Židia kričia, čo ich všetko bolí a černosi nepotrebujú toľko liekov. Ľudí pobúrila rasistická učebnica medicíny

V poslednej dobe sa stále viac hovorí o rasizme, najmä v súvislosti so zabitím Georga Floyda a hnutím Black Lives Matter. V USA je rasizmus v spoločnosti pomerne hlboko zakorenený a prejavuje sa v mnohých oblastiach.

Pomerne prekvapivým príkladom, ktorý momentálne ľudia zdieľajú na internete, je stránka v lekárskej učebnici. Kniha bola vydaná v roku 2017 a poukazuje, že rasizmus sa nachádza aj v literatúre, v ktorej by ste ju nečakali, uvádza web IFLScience.

Učebnica Nursing: A Concept-Based Approach to Learning obsahuje okrem iného kapitolu s názvom „Kultúrne rozdiely v reakcii na bolesť„, v ktorej sa nachádzaja mnoho nepravdivých názorov na to, ako rôzne etnické skupiny reagujú na bolesť. Mimochodom, v knihe chýba opis belochov.

this page is from a medical textbook that was published in wait for it…2017. pic.twitter.com/R5DV7ZqxJM

— lindsay (@lindsaaaytweets) July 1, 2020