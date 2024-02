Žiakov nútil hajlovať, Rómov chcel vypáliť plameňometom: Dejepisára zo seneckého gymnázia museli nahlásiť až študenti

Stredoškolský učiteľ vyučujúci dejepis mal pred žiakmi seneckého Gymnázia Antona Bernoláka dlhodobo viesť nepríjemné reči. Tie sa týkali narážok na Rómov, homosexuálov a podľa študentov sa v jeho slovách objavili aj sklony k podpore fašizmu. Študenti jeho správanie nenechali len tak, všetko nahlásili a veci sú aktuálne v štádiu riešenia.

Podľa udalostí, ktoré opísala Pluska, sa dlhoročný učiteľ dejepisu Slavomír Maľa svojimi prejavmi a názormi dlhodobo pohyboval na hrane zákona.

Okrem toho mal študentov pravidelne žiadať o prejavenie svojho názoru, aby ich následne zhadzoval a vyvršoval sa nad nimi.

Maturanti napísali list

Keďže správanie učiteľa presahovalo všetky medze a trvalo príliš dlho, maturanti sa rozhodli zakročiť. Riaditeľke gymnázia poslali list, v ktorom opísali dlhotrvajúci problém.

„Touto cestou chceme konečne vyriešiť dlhotrvajúci problém s nelegálnym šírením a navádzaním žiakov na fašizmus a nacizmus na našej škole. Vieme, že to veľa z vás nepodporuje, no bojíte sa to riešiť. Rozhodli sme sa preto zobrať to do vlastných rúk,“ zverejnili TV Noviny začiatok listu.

Ďalej študenti spomínajú aj strach z toho, ako takýto učiteľ môže formovať generáciu mladých ľudí. Pod vplyvom jeho konania zo školy už údajne odišla aj jedna z učiteliek.

Podpora Ruska aj terorizmu

Podľa toho, čo maturanti ďalej v liste popisujú, učiteľovi nie je cudzia prezentácia svojich politických názorov, napriek tomu, že to etický kódex učiteľom nedovoľuje. Uviedol tiež, že by si rád založil politickú stranu, ktorú by pomenoval „Nenávisť“.

Otvorene podporoval vojnu na Ukrajine a vyhlásil, že ak by bol Ukrajinec, utiekol by do Ruska a bojoval by na ruskej strane. Podporoval aj terorizmus alebo nenávisť voči LGBTI+ komunite.

Maľa mal povedať, že „homosexuáli nie sú ľudia, iba hrozba pre nás normálnych“. Rodina je podľa neho zložená z muža a ženy. Jedna zo študentiek sa ho spýtala, či to, že jej rodinu opustil otec znamená, že je menejcenná. Učiteľ reagoval slovami, že je.

Svoju nenávisť prejavoval aj pri mladších žiakoch, ktorých nútil zdraviť ho hajlovaním.

Nepochopiteľná situácia

To, čo je však na celej veci zvláštne, je, že dejepisár je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Keď sa TV Noviny rozprávali s niekoľkými plnoletými študentmi gymnázia, názory na učiteľa sa líšili. Kým jedna skupina potvrdzovala to, čo sa uvádza v liste, iná ho obhajovala. Niektorým však strach nedovolil prehovoriť, pretože, ako priznali, boja sa maturity.

„Vypočuli sme si aj rasistické veci. Doslova nám bolo povedané, že rómsku skupinu by vypálil plameňometom. Hovoril, že by si chcel založiť politickú stranu Nenávisť. Vždy to povedal tak, že neberte to vážne a vždy povedal, že to nemáme nikomu hovoriť, ani rodičom. Mal aj homofóbne reči. Prezentoval, že rodina má byť muž a žena a ono sa to dotklo niektorých spolužiakov, ktorí majú iba jedného rodiča. Bolo im to ľúto,“ povedala jedna zo študentiek.

Iná študentka zasa povedala, že si kvôli nemu nevybrala dejepis ako maturitný predmet. „Pán profesor sa otvorene niekoľkokrát vyjadril, že nedokáže svoju hodinu vystavať bez toho, aby ju staval na istých svojich politických názoroch,“ povedala.

Medzi oslovenými sa však našli aj takí, ktorí si učiteľa dejepisu pochvaľovali. „Myslím si, že pán učiteľ mal vždy umiernené názory a iba nám otváral dvere do neznáma, pretože nám približoval témy, na ktoré sa niektorí učitelia báli odpovedať. Určite nám nikdy nevnucoval nejaké svoje názory. Vždy som si z tej hodiny niečo odniesla,“ povedala ďalšia zo študentiek.

Riešia to kompetentní

Riaditeľka školy sa ku kauze nevyjadrila, novinárov odkázala na zriaďovateľa, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj.

„BSK o vzniknutej situácii vie a spolu so školou ju aktívne rieši. Takéto správanie zamestnanca je absolútne neprijateľné a netolerovateľné, a to ani zo srandy. Škola preveruje, či k udalostiam popísaných v anonymnom podnete naozaj došlo. S daným učiteľom škola urobila vážny pohovor a bol upozornený, že ak sa to preukáže, alebo sa to, nebodaj, bude opakovať, budú vyvodené dôsledky,“ povedala hovorkyňa kraja Lucia Forman.

TV Noviny oslovili aj Úrad komisára pre deti. Ten potvrdil, že v danej veci prijali podnet a postúpili ho na Generálnu prokuratúru.