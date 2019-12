Žiadna Popoluška ani Mrázik: 10 filmov v slovenských televíziách, ktoré by ste počas Vianoc mali vidieť

Vianočné sviatky nie sú len o darčekoch, ale aj chvíľach strávených s rodinnou v domácej pohode. Tú sa aj tento rok posnažia spríjemniť aj slovenské televízne stanice, ktoré pravidelne počas najkrajších dní roka pripravujú špeciálny program. Ponuka bude naozaj pestrá, no čo si z nej vybrať?

Desiatky filmov majú na programe vysielať počas vianočných prázdnin slovenskí televízni vysielatelia. Rozhodli sme sa preto vybrať desiatku filmov, ktoré sa v programe neobjavujú pravidelne a určite stoja za zhliadnutie. Ktoré to sú?

E. T. – Mimozemšťan / E. T.: The Extra Terrestrial

Hodnotenie na ČSFD: 83 %

Po niekoľkoročnej odmlke sa na slovenské televízne obrazovky vráti kultová snímka režiséra Stevena Spielberga o mimozemšťanovi, ktorí stroskotal na našej planéte. Dojímavý príbeh malého chlapca, ktorý sa rozhodne stoj, čo stoj zachrániť neznámu bytosť z vesmíru chytil od roku 1982 za srdcia mnohých a počas Vianoc sa pokúsi svoju základňu fanúšikov zväčšiť.

Jeden z najznámejších rodinných sci-fi filmov v dejinách Hollywoodu uvedie televízia PLUS v pondelok 23. decembra o 17:00. Pre tých, ktorí ho náhodou nestihnú, je pripravená aj repríza. Tá sa na rovnakom programe objaví na Prvý sviatok vianočný tesne pred obedom, o 11:40.

101 dalmatíncov / 101 Dalmatians

Hodnotenie na ČSFD: 54 %

Po viac ako desiatich rokoch sa do slovenského éteru vráti aj známa hraná verzia ešte známejšieho animáku od Disneyho – 101 dalmatíncov. Tá sa síce od užívteľov webu ČSFD nedočkala príliš priaznivých hodnotení, svojich fanúšikov má a keďže o veľký návrat na slovenské obrazovky, bola by škoda, keby ste si tento film nechali ujsť. Snímku z roku 1996 v réžii Stephena Hereka s herečkou Glenn Close v hlavnej úlohe uvedie TV JOJ na Druhý sviatok vianočný v prime-time o 20:35. Aj v prípade tejto rodinnej komédie je naplánovaná repríza – 29. decembra o 15:00.

Henryho denník / The Book of Henry

Hodnotenie na ČSFD: 66 %

Jednou z premiérových noviniek v televíznom vysielaní bude aj snímka z roku 2017 od režiséra Star Wars VIII Colina Trevorrowa. Henryho denník je drámou o predčasne vyspelom chlapcovi Henrym, ktorý sa (ne)šťastne zamiluje do rovnako starej susedky, dcéry miestneho policajta v meste, v ktorom žijú. Henryho lásku však týra jej vlastný otec a on sa ju rozhodne ochrániť, pričom svoj plán záchrany si zapisuje do denníka. Zošit mu nájde matka (Noami Watts) a rozhodne sa celú situáciu vyriešiť.

Dojímavý príbeh síce podľa užívateľov ČSFD nestál za veľa, pokojný vianočný čas však pri sledovaní mnohých rozcíti a prinúti sa zamyslieť, že nie život každého je dokonalý a bezproblémový. Henryho denník uvedie TV JOJ 25. decembra o 22:50. Túto snímku rozhodne odporúčame zaradiť do vášho vianočného watchlistu.

Všetci sú v pohode / Everybody’s Fine

Hodnotenie na ČSFD: 71 %

Omnoho vyšším hodnoteniam sa na známej česko-slovenskej databáze filmov teší americká dráma s mimoriadne hviezdnym obsadením. V hlavných úlohách máte možnosť vidieť Roberta De Nira, Drew Barrymore, Kate Beckinsale či Sama Rockwella.

Príbeh (niekomu možno neznámeho filmu) rozpráva príbeh Franka, ktorý celý život strávil prácou v miestnej továrni a snažil sa uživiť svoju rodinu. Ako čerstvý dôchodca si ale uvedomí, že so svojimi štyrmi deťmi nestrávil do tejto chvíle dostatok času, aký chcel a preto sa to rozhodne napraviť. Pripraví preto rodinnú grilovačku, na ktorú však žiadny z jeho potomkov nemôže prísť. Rozhodne sa preto všetkých prekvapiť a zisťuje, že žiadne z jeho detí nie je až tak šťastné a úspešné, ako mu počas života hovorila nedávno zosnulá manželka.

Rodinnú drámu uvedie RTVS na prvom televíznom programe 28. decembra o 22:10.

Jumanji

Hodnotenie na ČSFD: 73 %

V kinách aktuálne hviezdi pokračovanie modernej verzie slávnej dobrodružnej komédie. Komu však tento reboot príliš nechutil, môže si zaspomínať na pôvodnú filmovú adaptáciu rovnomennej knihy, v ktorej si hlavnú úlohu zahral Robin Williams. Slávna Jumanji z roku 1995 sa totiž objaví vo vysielaní televízie Markíza 28. decembra o 15:15.

Madisonské mosty / The Bridges of Madison County

Hodnotenie na ČSFD: 81 %

Filmových labužníkov istotne nesmierne poteší romantická klasika v réžii Clinta Eastwooda na Jednotke. Madisonské mosty nakrútené podľa románu Roberta Jamesa Wallera odkrývajú príbeh lásky dvoch zosnulých milencov, ktorý divák pozoruje na pozadí denníkových záznamov, ktoré si čítajú pozostalí súrodenci, ktorí chcú roztrúsiť popol svojej mŕtvej matky. Madisonské mosty uvedie Jednotka v predposledný deň roka o 22:05.

Loli paradička

Hodnotenie na ČSFD: 64 %

Priestor vo sviatočnom programe dostanú nielen nové slovenské rozprávky, ale aj filmy. Romantická komédia z prostredia východného Slovenska rozpútala v našich kinách hystériu a návštevníkov rozdelila na dve skupiny – tých, ktorým sa Loli paradička páčila a tých druhých.

Po úspešnom ťažení v kinách si ju budete môcť na Dvojke pozrieť z pohodlia vlastného domova 30. decembra o 21:05.

Cesta do nemožna

Hodnotenie na ČSFD: 70 %

Prekvapenie pre svojich divákov pripravila RTVS aj na Nový rok. 1. januára na Dvojke vyčlenila tohtoročnú animovanú novinku o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho život, úspechy aj pády sa rozhodli tvorcovia tejto snímky predostrieť v naozaj pútavom prevedení, ktoré by hravo do vrecka strčilo ktorýkoľvek svetový animák od známejšieho produkčného štúdia. Novinku Nora Držiaka uvedie Dvojka o 20:10.

Dobrý dinosaurus / The Good Dinosaur

Hodnotenie na ČSFD: 66 %

Na svoje si (síce až po sviatkoch) prídu aj milovníci pixaroviek. Slovenské televízie síce tentokrát ignorovali azda najznámejší animák tohto štúdia – Hľadá sa Nemo (Finding Nemo) či jeho pokračovanie (Finding Dory) – do programu však zaradili iný milý príbeh. Dobrý dinosaurus sa vo svojom príbehu pohráva s otázkou, čo by sa stalo, keby asteroid, ktorý navždy zmenil život na Zemi, do našej planéty nikdy nenarazil a vtedajší najväčší obyvatelia planéty by nevyhynuli.

Tento animák máte možnosť na JOJke 1. januára 2020 o 10:55, prípadne v repríze o tri dni neskôr o 08:10.

Dánske dievča / The Danish Girl

Hodnotenie na ČSFD: 74 %

Posledným filmom, ktorý vám odporúčame vidieť – a obzvlášť v dnešnej dobe plnej predsudkov, nepochopenia a šikanovania menšín – je snímka Dánske dievča.

Film s Eddiem Redmaynom v hlavnej úlohe sa odohráva v Kodani počas 20. rokov 20. storočia. Einar (Redmayne) patrí k najlepším dánskym maliarom svojej doby a jeho žena Gerda (Alicia Vikander) mu je v jeho kariére maximálnou oporou. Pozvoľný pád idylického vzťah však naruší pomerne bizarná náhoda. Gerda, ktorá je tiež maliarkou, pripravuje sériu portrétov baletiek, no na dohodnuté pózovanie jej figurantka nedorazí. Einar jej preto navrhne, že bude ako žena pózovať on. To v ňom ale prebudí emocionálny zmätok – začne si uvedomovať, že v tele ženy sa cíti akosi pohodlnejšie a rozhodne sa podstúpiť premenu.

Nadčasový film vznikol na motívy knihy spisovateľa Davida Ebershoffa a jeho zápletka bude aktuálna zrejme v akomkoľvek období tohto sveta. Dánske dievča uvedie Pluska 2. januára o 22:15.