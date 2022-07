Žiadna dovolenka či párty sa nezaobíde bez miešaných drinkov. Otestuj sa, ako sa vyznáš v letných koktailoch

Leto je tu, dni sú stále dlhšie a ľudia sa chcú zabávať. A k dobrej zábave často patrí aj chutný a osviežujúci letný drink. Leto a párty, to je tá najlepšia kombinácia, z ktorej vznikli aj drinky či koktaily ako také. Vedel si, že slovo koktail znamená v doslovnom preklade „kohútí chvost“ a traduje sa, že po „párty“ uskutočnenej po kohútích zápasoch dcéra barmana začala miešať drinky podľa farieb chvostov víťazných kohútov?

Drinky sú často spájané s rôznymi osobnosťami, ktoré sa neboja experimentovať. Určite poznáš napríklad drink Negroni, pomenovaný po jednom grófovi. Ten raz prišiel do baru na svoje obľúbené Americano. Nebola to káva, ako by sa mohlo zdať, ale drink a barmana požiadal, aby mu Americano vylepšil ginom namiesto sódy a náhoda spôsobila, že odrazu bol na svete nový obľúbený drink.

