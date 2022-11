Najšťastnejšia výherkyňa lotérie: Vyhrala 100-tisíc a cestou domov si kúpila žreb. Keď ho zotrela, neverila vlastným očiam

Vyhrať v lotérii značnú sumu peňazí sa často označuje ako obrovské šťastie, ktoré sa v živote podarí len málokomu. Potom je tu však aj prípad zo Spojených štátov amerických, kde dôchodkyňa vyhrala 100-tisíc dolárov. Cestou domov si však kúpila žreb, ktorý jej zarobil ďalších 300-tisíc a v rámci jedného dňa sa tak slušne zabezpečila.

Uspieť v lotérii a získať na svoj účet obratom stovky tisíc je niečo, v čo dúfa množstvo ľudí po celom svete. Ak sa to podarí, pripisuje sa to veľkému šťastiu, ktoré sa už v živote nemusí opakovať. A často sa ani neopakuje, no po nedávnom prípade z amerického štátu Delaware sa šanca na podobné zázraky zvýšila.

Ako informuje portál LAD Bible, 70-ročná žena z USA sa nemohla prestať tešiť po tom, čo zistila, že jej žreb je výherný a získala 100-tisíc dolárov. Tiket, ktorý si kúpila na čerpacej stanici, sa rozhodla premeniť na finančnú výhru o týždeň neskôr.

Za jeden deň si odniesla dvojnásobnú výhru

Pri preberaní sa vedeniu lotériovej spoločnosti priznala, že je to jej prvá vyššia výhra od momentu, čo si začala v roku 2015 kupovať žreby. Naradostená žena odišla z pobočky a cestou domov sa ešte s kamarátkou zastavila v nákupnom centre, kde si zakúpila ďalšie tri herné žreby. Po ich zotretí však neverila vlastným očiam, vyhrala ďalších 300-tisíc dolárov.

„Bola som si prevziať výhru s najlepšou kamarátkou, potom sme išli do nákupného centra. Keď som získala ďalších 300-tisíc, obe sme len sedeli a neveriacky krútili hlavami, bolo to absolútne šialené,“ cituje LAD Bible slová ženy, ktorá sa rozhodla zostať v anonymite.

Pani z Delaware si tak za jeden deň zvýšila svoj finančný stav o 400-tisíc dolárov. Situácia zaskočila aj vedenie lotérie. Helene Keeley, úradujúca riaditeľka lotérie v Delaware, povedala: „Blahoželám tejto šťastnej hráčke k jej jedinečnému dvojitému víťazstvu. Je skvelé vidieť, že naši hráči prinášajú domov šesťciferné ceny a okamžité hry naďalej prekvapujú a potešujú hráčov v celom štáte.“

S výhrou má jasné plány

Azda najčastejšia otázka pri takýchto vysokých výhrach znie, čo plánuje výherca s danou čiastkou spraviť. Niekto to zatají a venuje časť na charitu, niekto sa unudí, iný to minie na drogy, no žena z USA sa rozhodla, že veľkú časť peňazí vloží do svojho dôchodkového fondu.