Žena si pýta od priateľa 45 eur za každú noc, ktorú u nej strávi: Ľudí to nahnevalo a odsudzujú ju, má na to dobrý dôvod

Vzťahy niekedy prinášajú rôzne neočakávané situácie. A keďže každý z nás je úplne iný, môžeme sa dať dokopy s partnerom, pri ktorom zistíme, že má skutočne netradičné návyky. Témou samou osebe sú financie, pretože peniaze dokážu byť neraz zdrojom veľkých hádok či nedorozumení. Čo by ste však povedali na to, keby ste museli partnerovi platiť za to, že u neho prenocujete?

Článok pokračuje pod videom ↓

Nech to znie pre vás akokoľvek šialene, 26-ročná Mina Kim, o ktorej teraz budeme hovoriť, skutočne takéto pravidlo u seba doma zaviedla, upozornil portál Mirror.

Na TikToku, kde ju nájdete pod prezývkou @budget.with.kim, zverejnila začiatkom mesiaca video, v ktorom vysvetlila, prečo si pýta od svojho priateľa peniaze a koľko presne.

Má na to svoj dôvod, napriek tomu ju ľudia odsudzujú

„Účtujem svoju priateľovi 50 dolárov (okolo 45 eur) zakaždým, keď ku mne príde,“ uviedla vo videu. Vysvetlila, že táto suma predstavuje adekvátnu výšku za výdavky ako nájom či jedlo, ktoré musí ona platiť, a teda keď u nej strávi nejaký ten čas, slúžia aj jemu.

Dodala, že napríklad za daný týždeň ju navštívil dvakrát, čo jej vynieslo 100 dolárov (približne 90 eur), ktoré si odložila do pokladničky na šetrenie peňazí.

Chce ho potešiť dovolenkou

Jej prvé video videlo na sociálnej sieti takmer 2 milióny ľudí a mnohí v komentároch vyjadrili svoje pohoršenie. Pýtali sa, či platí aj ona jemu, keď ho navštívi, alebo ju obviňovali z toho, že jej priateľ jej musí platiť za to, že ju chce vidieť.

Ak si lepšie prezriete Minin účet, zistíte, že sa pravidelne delí s tipmi na šetrenie peňazí a zjavne aj toto je jedným z nich. Aj keď sa stretla skôr s nepochopením, vysvetlila, že si tieto peniaze odkladá na to, aby svojho priateľa napokon prekvapila a mohli cez Vianoce spoločne vyraziť na dovolenku do Mexika.

Ľudia však poukázali na to, že takto si tú dovolenku zaplatí vlastne on sám, alebo sa Miny pýtali, či mu dáva niekedy aj zľavu.

Mina napriek tomu pred niekoľkými hodinami priniesla aktualizáciu, podľa ktorej je zrejmé, že jej šetriaci plán skutočne vyšiel a čoskoro si užijú spoločnú dovolenku.