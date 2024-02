Žena si našetrila 200-tisíc za niekoľko rokov: Prezradila, ako to urobila. Má to však háčik a pre toto s tým prestala

Viete si predstaviť ušetriť 200-tisíc len tak? A dokonca ešte za krátkych päť rokov? Kým pre niekoho to znie ako sen, pre istú Gwen Merz sa to zmenilo na nočnú moru, upozornil UNILAD. Stanovila si cieľ odísť do dôchodku mladá a finančne zabezpečená. Tieto ambície sa jej podarilo plniť, no uvedomila si, že o množstvo dôležitých vecí v živote v dôsledku toho prichádza. Tak s tým sekla.

V prvom rade treba zdôrazniť, že bežnému smrteľníkovi ako sme my, sa to pravdepodobne nikdy v živote nepodarí. Gwen, ktorá pri práci v IT získala nástupný plat 65-tisíc dolárov, to však dokázala. Každý mesiac sa jej podarilo odložiť si 78 % z týchto peňazí. No šťastnou ju to neurobilo a stálo ju to veľa odopierania.

Ako opisuje na svojom blogu, jej cieľom bolo stať sa finančne nezávislou do dovŕšenia 35 rokov. Malo sa tak stať už v roku 2025. Napokon sa ale všetko zmenilo, pretože peniaze v živote nie sú všetko.

Stratila akýkoľvek život

Čo sa týkalo financií, peniaze sa jej skutočne hromadili, na druhej strane nemala žiadny osobný život, ani len neuvažovala nad rodinou, dokonca si nedovolila ísť ani na obed s kolegami.

Rozhodla sa to po rokoch zmeniť a z takéhoto radikálneho šetrenia ustúpila. Neľutuje však, čo urobila. Práve naopak, priznala, že ju to veľa naučilo. Dnes sa snaží radiť mladým ľuďom ohľadom šetrenia na svojom blogu.