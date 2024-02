Je to lacnejšie ako nájom a ďalšie náklady: Mladík sa na mesiac presťahoval do 5-hviezdičkového hotela v Turecku

Možno si občas tiež predstavujete, aké by to bolo natrvalo žiť v hotelovom rezorte. Na mnohých miestach je ale niečo také pridrahé a tak sa človek po dvoch týždňoch dovolenky poberá domov. Mladík z Británie sa ale rozhodol, že sa na mesiac presťahuje do 5-hviezdičkového hotela v Turecku, pretože ho to vyjde lacnejšie ako mesačný nájom a ďalšie náklady.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je to lacnejšie ako jeho bežné náklady

Ako informuje Mail Online, vynaliezavý Brit sa presťahoval do 5-hviezdičkového rezortu all inclusive v Turecku. Je to podľa jeho slov lacnejšie ako jeho domov v Spojenom kráľovstve. 24-ročný Josh Kerr strávi 28 dní v hoteli Port River Hotel and Spa v Antalyi. Vyjde ho to na 944 libier (1 101 eur) v porovnaní s 950 librami (1 108 eur), ktoré mesačne platí za nájom a účty za svoj byt v Manchestri.

♬ original sound – Josh Kerr @joshkerr0 HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

Navyše, v tejto cene je zahrnutá spiatočná letenka, nápoje a jedlá v hoteli a vstup do piatich bazénov a príjemných 20 °C a slnečné počasie. Hotel, v ktorom býva, má tiež niekoľko barov a reštaurácií a zábavný areál. Nachádza sa len 300 metrov od pláže, ktorú ľudia okrem iného vyhľadávajú aj kvôli šnorchlovaniu a windsurfingu. O svoje zážitky sa na TikToku delí s tisíckami ľudí.

Mesiac si užíva slnečnú pláž

Video, v ktorom svoju situáciu vysvetľuje, si pozrelo už viac ako 1,2 milióna ľudí. Po tom, ako video zverejnil, ho cestovná kancelária vyzvala, aby si zbalil kufre a skutočne to vyskúšal. „Nemôžem uveriť, že to naozaj robím. Sedel som a premýšľal, či by bolo lacnejšie ísť do zahraničia na all inclusive ako žiť doma, a ukázalo sa, že je,“ vyjadril sa pre Mail Online Josh. Dodal, že v Turecku sú všetci akýsi šťastnejší.

Samozrejme, Josh nebude tráviť celé dni na pláži. Bude pokračovať vo svojej práci, ktorú vykonáva z domu. Tentoraz ju ale bude robiť z luxusného rezortu. Znamená to, že bude naďalej zarábať peniaze, avšak z hotela a zároveň sa vyhne bežným nákladom na nákupy potravín, za energiu a ďalším účtom, ktoré bude v rámci jeho projektu hradiť spoločnosť On the Beach.

Podľa zástupcov spoločnosti On the Beach je Joshov výlet jasným dôkazom toho, že ak má človek prácu z domu, v skutočnosti ju môže pohodlne vykonávať odkiaľkoľvek. „Zbaľte si kufre, ponúknite svoj byt alebo dom na prenájom, aby ste pokryli svoju hypotéku alebo nájomné, a namiesto obyčajného života si mesiac užívajte na slnku, a ešte ušetríte!“ tvrdí spoločnosť.