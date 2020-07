Žena mala zvláštny pocit v krku po jedení suši. Lekári jej z mandle napokon vytiahli parazita

Aj u nás si mnohí pochutnávajú na suši. Táto chutná japonská delikatesa však môže pri nedodržaní hygienických štandardov spôsobiť aj nepríjemné zdravotné komplikácie. O tom sa presvedčila aj 25-ročná žena z Japonska.

Japonka si dopriala druh suši nazývaný sašimi. Po piatich dňoch od konzumácie však navštívila nemocnicu svätého Lukáša v Tokiu s podráždením a bolesťou v zadnej časti hrdla, uvádza portál Science Alert.

Nepríjemný nález v krku

Jej krvné testy sa javili byť normálne. Fyzická prehliadka hrdla však objavila desivý nález. Žena mala niečo čierne a zvíjajúce sa v jej ľavej mandli. Po rýchlom zákroku pinzetou lekári vybrali z jej krku vinníka, ktorý jej spôsoboval bolesti.

„Telo červa bolo čierne, 38 milimetrov dlhé, jeden milimeter široké a vlnilo sa,“ píšu lekári vo svojej prípadovej štúdii uverejnenej v The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Zvyčajne skončí v žalúdku

Analýza odhalila, že ide o larvu červa Pseudoterranova azarasi vo svojom štvrtom štádiu. Táto larva je druhom škrkavky a predstavuje riziko pri konzumácii suši. Pravdou ale je, že jej zachytenie v krku je zriedkavé, väčšina sa totiž dostane do žalúdka.

„Hoci infekcia hrdla je zriedkavá, je známe, že v krku spôsobuje syndróm mravčenia hrdla a tiež kašeľ. Pretože sa konzumácia suši a surových rýb stáva čoraz populárnejšou, tak aj celosvetovo narastá počet takýchto hlásených prípadov,“ píšu lekári.

Prípady narastajú

Vo všeobecnosti by zmrazenie rýb malo zabiť všetkých parazitov, avšak rôzne krajiny pristupujú k nakladaniu s rybami odlišne. Niektoré regióny však majú iba mierne či žiadne usmernenia nakladania so surovými rybami, takže sa môžu vyskytnúť problémy podobného druhu ako je tento.

Avšak zachytenie parazita v krku nie je až také hrozné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V takomto prípade liečba spočíva iba vo fyzickom vybratí parazita, čo ide ľahšie, ako keď je v žalúdku.

Mladá Japonka sa po odstránení červa z mandle začala cítiť oveľa lepšie a bola poslaná domov ako vyliečená. Nabudúce si ale pravdepodobne rozmyslí, či si opäť pochutí na ďalšom súste tejto delikatesy.