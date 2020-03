Mužovi v ústach rástol obrovský slinný kameň. Zubár si najprv myslel, že je to zub

Už malé deti vedia, že ústna hygiena je mimoriadne dôležitá. Hovorí sa, že zuby by sme si mali umývať minimálne dvakrát denne. To je ale skutočne minimum, dokonca podľa štúdia Európskej kardiologickej spoločnosti by sme si zuby mali umývať aspoň trikrát denne.

Správna ústna hygiena je pre zdravý chrup základ. Aj tak sa však môžu objaviť problémy, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Podobne to bolo aj v prípade 37-ročného muža, ktorému v slinnom kanáliku objavili veľký slinný kameň o rozmeroch zubu, informuje portál Science Alert.

Sialolitiáza je ochorenie, pri ktorom sa vo vývode slinnej žľazy vytvárajú kamienky. Tie následne spôsobujú bolesť, zápal a opuch. Príčinou ich tvorby je zmena zloženia slín. Kamienok sa odstraňuje chirurgicky.

Muž prišiel k zubárovi s intenzívnym opuchom a bolesťou v čeľusti. Prípad bol opísaný v štúdii BMJ Case Reports. Zubár si najprv myslel, že ide o zub, ktorý neprerazil ďasno a ostal v ňom uložený. Až keď boli pacientovi urobené ultrazvukové snímky, zistilo sa, že ide o dvojcentimetrový slinný kameň – sialolit.

Pacient následne podstúpil operáciu, pri ktorej mu bol kamienok vybraný, opuch sa mu zmenšil a ustúpila aj bolesť.

Pomerne bežný problém

Možno ste o takomto niečom ešte nepočuli, no nie je to nič neobvyklé a tento problém postihuje podľa MedCrave 12 ľudí z 1000. Neobvyklým je ale rozmer tohto kameňa. Jeho rozmery väčšie ako 1,5 centimetra sú totiž veľmi nezvyčajné.

Existujú však správy aj o kameňoch veľkých až 3,5 centimetra. Sialolity sa zvyčajne vytvárajú v dolnej čeľusti a postihujú najmä mužov. Sú zložené z fosforenčnanu či uhličitanu vápenatého spolu s rôznymi soľami a bielkovinami.

Ako presne sa vytvárajú nie je jasné, ale podľa zubárov je to kvôli zmenám v slinách, ktoré sa stávajú viac gélovitými a vytvárajú hutnú hmotu.

Aj keď sa tomuto problému nedá zvyčajne preventívne predchádzať, chirurgický zákrok nie je veľmi náročný a problém sa ním zvyčajne odstráni.